台股漲翻天！統一奔騰「科技基金長青樹」　小資族定期定額無腦買近一年賺3成

▲台股示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

COMPUTEX 2024才落幕，台股就衝破2萬2000點歷史新高，在電子股領軍下，台股今年以來一路驚驚漲，對投資人想要坐享高報酬，必需押對個股，但傷神又傷腦，不如找一檔過往績效佳、科技基金長青樹，透過專業經理人操盤，獲利輕鬆入袋，以統一奔騰基金來看，近一年績效逾7成，優於電子指數漲幅，如果是小資族，近一年來定期定額也有27%投報率。

台股去年底封關指數還僅約1萬8000點，僅花3個月時間指數攻上2萬點，5月中再站上2萬1000點，再約三周時間衝上2萬2000點，沒有人可以預先知道這一波台股漲勢來得又急又猛。

專家指出，台股看回不回，許多人以為股市來到高點，遲遲不敢入手，結果失去賺進今年以來逾2成漲幅，也就是說「單筆投資」的「擇時」考驗難度相當高。「擇時」正確可獲得豐厚報酬，但適合有時間做功課、市場敏感度高的投資人，因為跌時不敢接、漲時不敢追人性貪與怕的弱點始終難以克服。

怕買到高點，賣到低點，專家建議，不妨善用定期定額，可避免「擇時」風險,一夜好眠，輕鬆投資、不用盯盤。

以實際數字驗證，如果每月定期定額投資台灣加權股價指數，統計自2000年以來至2024年4月底台股出現的三次高、低點，分別進場投資到2024年4月底的定期定額報酬，高點或低點進場，報酬率差異並不大，從下表來看，影響投資報酬率最主要因素是扣款時間長短，扣款越久，報酬率越高。

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除了定期定額可以讓投資變得很輕鬆外，如果選對標的，會讓投資變得很快樂。但截至2023年底,國內投信共發行超過800檔基金（不含ETF），合法引進的境外基金更高達977檔。該如何選擇？

專家建議可以從四大面向來選擇，其一是確認投資方向（例如：台股或美股、科技或高股息）；其二是投研團隊素質（例如：人數、資源、得獎紀錄等）；其三是基金運作情形（例如：操作方向、投組內容、周轉率）；最後是實際操作績效（例如：報酬率、波動度、得獎紀錄）。

對小資族而言，對台股熟稔度一定勝過美股，選擇科技股成長性優於高股息創造穩定現金流，而統一投信這幾年來獲獎無數，旗下「統一奔騰基金」，主要投資台股電子股，符合現今市場投資主流，成立迄今近26年累積報酬率相當亮眼，高達2390.3. % （截至2024/5/31止,不含息）。

專家說，電子股成長性強，適合長期投資，且股性活潑，適合定期定額。統一奔騰基金近一年定期定額投報率達24%，放3年以上飆至逾6成投報率，如果持有5年，更上看138%，此水準明顯優於同類基金。

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統一奔騰基金目前持股以電子股為主，上市電子零組件佔近24%、上市半導體業、上市電腦及週邊設備業各約佔2成，若以個股來看，持股最大前三包括奇鋐、世芯-KY跟健策。

對於市場未來展望，統一奔騰基金經理人陳釧瑤也表示，從台積電過去法說揭示AI仍優於半導體整體並持續高速成長，基金持股重心仍以AI相關佔比最高；未來佈局重點，包括新平台受惠供應商（Nvidia B200晶片新供應商）、COMPUTEX主題（AI PC、NB受惠供應鏈）以及科技新產品(彩色電子書、4色電子標籤、Apple新產品供應鏈）。

