ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；晶華指出，去年度本國旅客約65％、外籍旅客約35％，今年截至5月底，本國旅客約35％、外籍旅客約65％，預計到今年底外籍旅客可進一步提升到7成。

談到太魯閣晶英酒店狀況，潘思亮表示，預計9月可以重新營運，經過很多考量，必須要路況穩定、颱風大雨來測試後可以更穩定，也要看太魯閣國家公園是否開放，這是台灣最重要的國家公園，有過半數旅客都是外國人，太魯閣是台灣最重要國際觀光景點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另是否會擔心疫後復甦，遊客都跑到國外，影響未來營運狀況，潘思亮指出，Q3北投晶泉丰旅即將開幕，且國旅還是有剛性需求，下半年就是回到疫情前狀況，這是正常的，但這幾年台灣的國際商務觀光會展非常強，看好五星級飯店發展。

晶華2023年合併營收為68.85億元，稅後淨利為15.26億元，年增50.31％，淨利率為22.57％，主要是受惠疫後復甦，餐飲、住房及精品營收提高。

合併客房部門2023年共接待旅客88萬2226人次，年增12.79％，其中本國旅客佔比64.66％、日本旅客佔7.3％、韓國旅客佔5.35％、美加旅客佔4.94％、港澳地區佔4.93％、新加坡佔4.14％、東南亞旅客佔2.95％、歐洲旅客佔2.33％、大陸地區旅客佔0.68％；受惠疫後國際旅客回流，客房部門總收入為25.75億元，年增35.88％。

另餐飲部門2023年全年總收入為近33億元，年增14.92％；餐飲消費人數213萬3572人，年增14.47％。

晶華第23屆董事當選名單包括慶晟投資代表人潘思亮、蔣一惠、王榮葳、賴瑟珍、晶華國際發展代表人李孔文、高志尚共6席一般董事；獨董3席則為國風傳媒董事長張果軍、雄獅董事長王文傑、中磊執行長王煒。

 

關鍵字： 晶華觀光太魯閣晶英

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-13 09:30
快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

2024-06-13 09:10
晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

2024-06-13 10:38
黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

2024-06-13 10:00
土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

2024-06-13 09:51
台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，每股配發現金股利3.49978969元，台積電今日以923元開出，開盤一飛衝天，不到半小時即大漲24元至最高930元，漲幅逾2%，市值突破24兆元，完成第15次秒填息外，股價和市值皆再創新高。

2024-06-13 09:25
中航迎21萬噸海岬型「中華遠景輪」　二到三年長約享好獲利

中航迎21萬噸海岬型「中華遠景輪」　二到三年長約享好獲利

中國航運（2612）新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型散裝貨輪「中華遠景輪」(M.V. “China Vista”)，於今(13)日在青島北海造船公司舉行新船命名儀式。中航這一系列4艘新船都簽有二到三年長約，日租高於目前一年期長約的2.2萬美元，享有良好獲利。

2024-06-13 12:21
路易莎上櫃明年重申請！　年底拓點埃及、美國

路易莎上櫃明年重申請！　年底拓點埃及、美國

連鎖咖啡品牌業者路易莎（2758）上月突然宣布撤回上櫃申請，今（13）日股東會宣布，組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃。

2024-06-13 11:45
晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；晶華指出，去年度本國旅客約65％、外籍旅客約35％，今年截至5月底，本國旅客約35％、外籍旅客約65％，預計到今年底外籍旅客可進一步提升到7成。

2024-06-13 11:35
晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮談到兩岸觀光議題，他指出，中國遊客是否來台對晶華沒有影響，但可以讓兩岸商務觀光優先開放，對台灣有很大幫助，他也認為宣傳台灣觀光不是只有觀光署的任務，要讓全球知道台灣不是只有「晶片、高科技、危險」。

2024-06-13 11:04

讀者迴響

熱門新聞

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

935元天價！「200萬Allin台積電」還能買嗎　鄉民推爆

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

30歲「價值投資」賺千萬　6檔口袋名單曝光

主計總處：68%員工經常性薪資未滿5萬元

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366