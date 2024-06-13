晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；晶華指出，去年度本國旅客約65％、外籍旅客約35％，今年截至5月底，本國旅客約35％、外籍旅客約65％，預計到今年底外籍旅客可進一步提升到7成。

談到太魯閣晶英酒店狀況，潘思亮表示，預計9月可以重新營運，經過很多考量，必須要路況穩定、颱風大雨來測試後可以更穩定，也要看太魯閣國家公園是否開放，這是台灣最重要的國家公園，有過半數旅客都是外國人，太魯閣是台灣最重要國際觀光景點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另是否會擔心疫後復甦，遊客都跑到國外，影響未來營運狀況，潘思亮指出，Q3北投晶泉丰旅即將開幕，且國旅還是有剛性需求，下半年就是回到疫情前狀況，這是正常的，但這幾年台灣的國際商務觀光會展非常強，看好五星級飯店發展。

晶華2023年合併營收為68.85億元，稅後淨利為15.26億元，年增50.31％，淨利率為22.57％，主要是受惠疫後復甦，餐飲、住房及精品營收提高。

合併客房部門2023年共接待旅客88萬2226人次，年增12.79％，其中本國旅客佔比64.66％、日本旅客佔7.3％、韓國旅客佔5.35％、美加旅客佔4.94％、港澳地區佔4.93％、新加坡佔4.14％、東南亞旅客佔2.95％、歐洲旅客佔2.33％、大陸地區旅客佔0.68％；受惠疫後國際旅客回流，客房部門總收入為25.75億元，年增35.88％。

另餐飲部門2023年全年總收入為近33億元，年增14.92％；餐飲消費人數213萬3572人，年增14.47％。

晶華第23屆董事當選名單包括慶晟投資代表人潘思亮、蔣一惠、王榮葳、賴瑟珍、晶華國際發展代表人李孔文、高志尚共6席一般董事；獨董3席則為國風傳媒董事長張果軍、雄獅董事長王文傑、中磊執行長王煒。