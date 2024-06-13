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中航迎21萬噸海岬型「中華遠景輪」　二到三年長約享好獲利

▲右起中航董事長彭士孝夫婦、命名人何彭士蘋夫婦、中航總經理戴聖堅夫婦。（圖／中航提供）

▲右起中航董事長彭士孝夫婦、命名人何彭士蘋夫婦、中航總經理戴聖堅夫婦。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中國航運（2612）新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型散裝貨輪「中華遠景輪」(M.V. “China Vista”)，於今(13)日在青島北海造船公司舉行新船命名儀式。中航這一系列4艘新船都簽有二到三年長約，日租高於目前一年期長約的2.2萬美元，享有良好獲利。

典禮由中航董事長彭士孝親自主持，邀請何彭士蘋女士為「中華遠景輪」命名。典禮在彭士孝、何彭士蘋、何湛清、戴聖堅總經理及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

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「中華遠景輪」船長300公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，是中國航運船隊汰舊換新計劃中委託青島北海造船有限公司建造的四艘210,000載重噸海岬型散裝貨輪系列中的第四艘。

中航為強化競爭優勢並加速推動ESG (Environment, Social, Governance) 中採取強化環境保護各項工作，領先業界超前部署與青島北海造船有限公司簽約建造四艘符合國際海事組織(IMO)第三期能源效率設計指數(EEDI-Phase 3)級別之節能環保散裝貨輪，於去年起陸續交船投入營運。在優化船舶管理體系上，除聚焦環境保護、航行安全與資安管控三大核心項目外，公司已依計畫陸續完成現有船舶的能耗效率提升，大幅提升服務品質與營運效率。

為響應全球節能減排的環保目標為「中華遠景輪」在建造過程中，主動採取優於國際公約要求之環保節能設計，包括配置新世代MAN B&W高效能主機，加裝軸發電機等。

為進一步提高推進與燃料效率，已安裝俥葉導流罩、消渦鰭，及採用低阻防污漆等措施。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統，俾滿足IMO Tier III氮氧化物排放標準，同時，採取雙燃料預設(LNG-ready)與岸電預設(AMP-ready)等預設節能減排系統。為了因應智能化管理之需求 ，新船已配備智能船舶認證(SMART-SHIP notation)之資訊系統與資安設備。中航針對該系列四艘同型船，在綠色環保節能、智能高效、及資訊安全上採用多項先進設計，全面優化技術性能俾提升船隊整體競爭力，繼續為推動全球航運業的綠能發展作出更多的貢獻。

中國航運現為涵蓋海運及內陸運輸、倉儲物流、海內外投資等的多元化跨國性集團。中航過去二十年來分別與上海外高橋造船廠、台灣國際造船廠、青島北海船廠簽訂建造數艘海岬型散裝貨輪，提供全球各大礦商、鋼廠與貿易商最值得信賴的原物料運輸服務。中國航運目前主要經營自有海岬型散裝輪船隊，並以合資方式經營超大型原油輪(VLCC)及成品油輪(LR1)，海外設有英國、新加坡及香港等子公司，國內則有分別經營內陸運輸與倉儲的偉聯運輸公司及中航物流公司。

關鍵字： 中航21萬噸海岬型中華遠景輪二到三年長約好獲利

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