好市多最常遭竊商品曝光！第1名是「它」...網傻眼：怎麼偷出去的

▲美國曼哈頓Costco失竊嚴重。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國曼哈頓唯一一家好市多（Costco）面臨入店行竊問題，有網友貼出，被偷的第一名項目是戴森（Dyson）無線吸塵器，另外，連好市多自有品牌Kirkland的優質紙巾也都上榜。

根據《紐約郵報》報導，曼哈頓唯一一家好市多位於東河購物廣場內，不過由於竊盜猖獗，損失金額相當高。Reddit近日一則貼文指出，僅限會員制的好市多有一些令人驚訝的偷竊行為，疑似員工專區的公告板上貼著被竊走最多的商品排行榜及價格。

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據了解，曼哈頓損失清單中位居首位的是戴森（Dyson）無線吸塵器，金額6210美金（約新台幣20萬元），位居第二的是吉列男士刮鬍刀套裝，金額6189美金（約新台幣20萬元），再來是Kirkland的優質紙巾多件裝，金額5021美金（約新台幣16.2萬元）。此外，電池和保健食品也是經常被偷竊的東西。

發文的網友表示，對高竊盜率感到很困惑，因為進入好市多必須要有會員資格，而且出去賣場時，也會有人員對收據檢查商品，所以很不理解為何有辦法可以把東西偷出去。

根據美國零售聯合會（NRF）的數據，2022年美國主要零售商庫存減損總共1120億美金，比2018年的506億美金多出兩倍多。專家直言，此後問題會變得更加嚴重。

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