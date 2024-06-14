超高的運價　讓貨櫃船日租回到疫情期間的六位數

▲貨櫃船日租回到疫情期間的六位數。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

Alphaliner報告指出，法國達飛航運(CMA CGM)新租進一艘7000箱(20呎櫃)的貨櫃船，租期三個月，日租為10.5萬美元，是疫情之後首次突破六位數的租價；在2021年10月15日，達飛曾經租進一艘6900箱的貨櫃船，租期40-65天，日租15.5萬美元。國內同業粗估達飛這艘船如果跑美西兩個來回，約可賺進1300萬美元。

克拉克森研究部門(Clarksons Research)分析師指出，船東們以短租期船隻利用市場旺季與當前市場特殊狀況，大幅抬高運費；目前現貨運價處於新冠肺炎疫情以外從未有過的高運價，被稱為次疫情時代。

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國內業界高階分析，這艘新造7000箱貨櫃船，每日成本價估低於2萬美元，以10.5萬美元出租90天，獲利估超過765萬美元，船東利用新航線開航前租這一回，相當划算。

達飛租進這艘船，估計可跑亞洲-美西航線兩個來回，本月15日起美西線每大箱運價將調升到7400美元，該船可裝3500個大箱，估計會以加班船形式收貨，因為是加班船，長約客戶也要按現貨價付運費，因此一趟可以收到2590萬美元運費，扣除租船費472.5萬美元，船員、油料與港口費用等從高估算，約支出800萬美元，還可獲利1300多萬美元。

另據container news報導，達飛近期還租了石獅市恆通船務公司旗下建造於2004年的5060箱T“恆輝6號”輪，租期18至20個月，因租期長，日租2.8萬美元。市場上還有多艘2千箱左右船舶出租紀錄，租價在2-3萬美元之間，租期越短租金月越高，顯示航商因後市發展的不確定性，儘量選擇短租。

貨櫃船公司眼前的高獲利始於胡塞在紅海的襲擊商船行動，導致全球船隊在亞洲和歐洲之間的航程，大規模改繞非洲西海岸的好望角，而繞行後船期遭到延誤，除了採取跳港行動(減少彎靠港口)，還需要增調船舶以維持周班，致使大量貨載卸載新加坡、杜拜或鹿特丹等樞紐港，進而出現港口雍塞問題。

運力不足的另一個原因是貨運量的增加，因為託運人試圖儘早運送他們的貨物，好趕上感恩節、黑色星期五與聖誕假期等銷售旺季。

投資銀行傑富瑞(Jefferies)近日指出，貨櫃船運市場仍然非常緊張，健康的需求、有限的船隻容量、錯位的箱子以及亞洲的擁堵，導致託運人和零售商的預訂速度更加瘋狂。

上週五(7日)公佈的上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)上漲140點，至3184.87點，為2022年8月以來的最高水準，而昨(13)晚最新公佈的德魯里貨櫃運價指數上漲2%，至每大箱4801美元，較去年同期上漲202%，較疫情之前的2019年平均水準1420美元高出238%。