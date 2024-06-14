俄羅斯股市暫停美元、歐元交易　人民排隊搶換美元

▲俄羅斯人搶用盧布換美元。（圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Newsweek報導，社群媒體上流傳的一段影片顯示，在莫斯科交易所因美國新制裁而立即暫停美元和歐元交易後，俄羅斯人搶著排隊購買美元。

俄羅斯央行週三表示，由於美國對莫斯科交易所集團採取限制性措施，自 6 月 13 日起暫停以美元和歐元計價的可交割工具的交易所交易和結算。它補充說，場外交易數據將用於確定貨幣的官方匯率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前，美國財政部擴大了總統拜登去年12月發布的行政命令，允許華盛頓直接制裁為俄羅斯提供重大交易便利的外國銀行。美國威脅要阻止與支持俄羅斯國防工業的公司開展業務的銀行進入其金融體系。

俄羅斯電報頻道 Bankrollo 分享了人們排隊的畫面，表示在莫斯科交易所暫停貨幣交易的消息傳出後，聖彼得堡的一家貨幣兌換所前排起了長隊。

俄羅斯莫斯科交易所週三表示，公司和個人可以繼續透過俄羅斯銀行買賣美元和歐元。更聲明指出，公民和公司帳戶和存款中的所有美元和歐元資金仍然安全。

Bankrollo 頻道在另一篇文章中表示，許多銀行的美元匯率正在飛速上漲。諾維克銀行設定了新的美元匯率，銀行以 50 盧布的價格買入，以 200 盧布的價格賣出。