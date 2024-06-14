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星宇拚今年底上市　3年內要打消累虧

▲星宇董事長張國煒主持股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇董事長張國煒主持股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（14）日召開股東會，所有議案皆順利通過，董事長張國煒指出，今年底就要準備上市，會採取多元方式來申請；另針對累虧何時可以弭平，財務長則指出，看好未來獲利能力跟其他資本公積來彌補，保守估計3年可以打消累虧。

針對今日討論事項第4案，提請原股東放棄優先認股權案，張國煒表示，這是為了今年底準備要上市做準備，今日通過議案中，有幾個是跟上市有關，是為了上市做準備，有初步預定今年底要慢慢上市，但其他細則不方便多說，但內部有計畫希望年底上市，會採取多元方式來申請，幾乎就是一般上市了。

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有小股東詢問對於未來規劃有什麼抱負，張國煒指出，抱負當然是有，不然不會成立星宇，有熱情才會成立，所有員工都是抱著熱情來星宇，很多員工本來也在其他公司，大家願意拋棄這麼賺錢的公司來這邊受苦受難，我們開航後遇到疫情，但這沒辦法預估，「疫情中很多人唱衰我們，但事實證明沒有趴下去。」

張國煒也說，去年華航、長榮航都賺很多，我們只賺1億元，但也是很難得可貴，新的航空公司可以在去年打平，還小賺，但這當然微不足道，我們有很多缺點都虛心接受，新成立的航空公司面對那麼多員工要時間，這不是推託之詞，要補足不足。

張國煒指出，內部都競競業業在做，需要很多人力，初期投入很多成本，對飛安的堅持，設備上做很大投入，全球絕無僅有，1家航空公司成立不到5年，把模擬機艙等都建設完，非常難得，訓練設備建置非常花費資金，也耗費內部人力，都要得到國際認證才有辦法訓練。

張國煒說，現在機隊引進的架數跟當初預估，因為疫情跟供應鏈，飛機很難交出來，造成內部很大困擾，飛機數量現在只進來22架，但成本是50幾架的，成本相對高，但去年還可打平，已經非常不容易，所有員工都很努力在做。

另外，談到目前累虧逾百億元，財務長指出，有用資本公積彌補虧損，現在是累虧90億元，加上今年獲利跟其他資本公積來彌補，保守估計3年可以打消累虧，這樣的進度真的很快。

此外，關於加入聯盟議題，張國煒指出，大家都很注重，也希望我們加入寰宇一家，內部有討論過，現在國內有星空聯盟跟天合聯盟在，今年有在處理這個議題，IATA會議在杜拜開會，也針對這個議題跟寰宇一家內的航空公司初步接觸，接下來2年會來促成這樣的事情。

 

關鍵字： 星宇張國煒虧損

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