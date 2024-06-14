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台灣好食品專館於首爾食品展登場　復古商店150件產品超吸睛

▲左上圖韓國買主對台灣糕餅接受度高，現場試吃大甲師芋頭流芯酥後讚不絕口；右上圖復古造型臺灣館超吸睛，拍照打卡送台灣美食好禮活動吸引人潮參與；下圖.駐韓國經濟組組長黃中兆(左4起)、外貿協會首爾台貿中心主任賴登科及台南市農業局局長李建裕等貴賓共同為台灣好食品主題專館開幕。（圖／貿協提供）

▲左上圖韓國買主對台灣糕餅接受度高；右上圖復古造型台灣館拍照打卡送台灣美食好禮吸引人潮；下圖駐韓國經濟組組長黃中兆(左4起)、外貿協會首爾台貿中心主任賴登科及台南市農業局局長李建裕等貴賓共同為台灣好食品主題專館開幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署與外貿協會聯手推出「海外國際展覽行銷推廣專案-台灣好食品主題專館」，續5月底以精品咖啡館形象於首站泰國食品展引領食尚風潮；6月11日至14日第二站於「首爾國際食品展(Seoul Food & Hotel)」展出。

本次台灣館共有72家業者展出150多件近三年得獎或通過驗證的產品，類別囊括米麵製品、糕餅甜點、飲料、醬料及漁畜加工產品等眾多品項，展現台灣加工食品產業堅強實力。

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首爾食品展為亞洲地區歷史悠久且最具影響力之國際性食品展之一，是我商進入南韓食品市場的重要平台。本館開展首日辦理媒體及貴賓搶先體驗活動，包括人氣網紅Anunu開箱台灣館，全館目不暇給的產品類別及口味讓賓客驚艷不已；展覽期間吸引眾多韓國知名通路商如Emart、新世界百貨、Home Plus、Market Kurly、GS25、Mega Coffee及三星集團內部福利網等到台灣館詢問。

本次展出中，山水米的鴨間稻黑芝麻手工米香及德朱利斯的紅藜零食既健康又美味，符合韓國注重飲食管理的風潮；華南食品的玉筍、蘿蔔及脆瓜等各式醬菜獲得韓國買主青睞，認為與該國喜愛醃漬小菜的飲食文化相符，搭配白飯或冷麵皆很美味。

陳稼莊自然農業的各式蒟蒻及吸凍飲，方便即食又可為即將到來的炎熱夏季注入一股清涼氣息；邱氏鼎食品的牛軋系列點心及海邊走走花生蛋捲等更不枉為韓國人來台必買商品之一，現場詢問度高；而珍珠奶茶相關產品穩坐台灣之光寶位，為最多通路商有意進一步細談的品項；期待未來能在韓國各通路看見更多台灣食品上架。

而為使台灣館於展中脫穎而出，吸引參觀者目光，外貿協會本次特別以「台灣柑仔店X韓國雜貨店」為設計理念打造專館，使參觀者彷彿搭上時光機，一秒回到1980年代，跨越國界創造回憶共感，展期間搭配拍照打卡轉盤送台灣好禮集客活動，以活潑生動有趣的方式將台式玉筍、脆瓜、冬瓜茶、擂茶拿鐵、麻辣花生、無麩質米餅、方塊酥及口味多樣的台灣糕餅等好食品魅力散播出去。

韓國為我國農產食品外銷第7大市場，近年因韓國人來台旅遊盛行，對於台灣的食品好感度大增，許多當地百貨和超市如Emart Traders、Mini shop、樂天百貨超市或現代百貨皆有進口臺灣食品；外貿協會也期望藉由本次展出，協助台灣加工食品中小企業者蒐集初步商機並了解市場反應，進而作為後續市場開發之參考依據或發掘未來商機。

為鼓勵台灣食品業者導入與取得國內外食品認證及獎項，向世界展示TAIWAN SELECT台灣嚴選食品，由外貿協會籌組的「海外國際展覽行銷推廣專案-臺灣好食品主題專館」繼泰國首場之後，再次於首爾站大有斬獲，後續將於7月份南進菲律賓、9月份東向美國邁阿密，對國際買主宣傳台灣嚴選食品，力挺食品業搶攻海外商機。

關鍵字： 台灣好食品專館首爾食品展復古商店150件產品超吸睛

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