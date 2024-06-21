台灣大未來高峰會　6／26、27鎖定ETtoday線上直播

活動小組／綜合報導

▲2024今周刊國際高峰會，6/26、6/27鎖定ETtoday直播。（圖／活動小組）

《今周刊》將於6月26日(三)、27日(四)舉辦第七屆【台灣大未來 國際高峰會】，今年重磅邀請到英國金融時報首席經濟評論家馬丁・沃夫、東京證交所社長豈永守幸，以及國內產官學研領袖相繼開講，針對AI x永續世界新賽局主題，多元領域跨界激盪。鎖定ETtoday財經雲、ETtoday播吧、ETtoday財經雲FB、雲端最有錢YT，共同關注關鍵科技趨勢議題！

2024年世界各國大選變局，在美國降息、日本終結負利率，資金環境驟變下，隨之改變金融格局。在AI算力應用領域日進千里以及碳定價時代來臨永續浪潮升級，產業該如何適應、不被淘汰？第七屆【台灣大未來 國際高峰會】，以「ＡＩX永續 世界新賽局」為主題，規劃「總經秩序全球經貿藍圖、智慧創新城市新境界、AI跨界關鍵科技趨勢、淨零時代永續新台灣」四大面向，探究台灣務實的發展藍圖。

▲2024今周刊國際高峰會，6/26《ETtoday新聞雲》直播議程表。（圖／活動小組）

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▲2024今周刊國際高峰會，6/27《ETtoday新聞雲》直播議程表。（圖／活動小組）

6月26日(三)、27日(四)【台灣大未來 國際高峰會】鎖定ETtoday財經雲、ETtoday播吧、ETtoday財經雲FB、雲端最有錢YT，共同關注國際經貿議題以及AI跨界關鍵趨勢。另隨著科技日新月異的發展，如何透過科技應用來優化城市的建造，打造城市新面貌；並在碳排放和氣候變遷問題日益受到全球重視的當下，台灣企業該如何落實ESG指標、打造循環永續，在淨零時代找到新興機會並成為國際永續的典範更顯重要。

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