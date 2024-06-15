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擁千萬現金也無法安心退休！　年化通膨3%該如何準備退休金？

▲▼ 財務,理財,儲蓄,投資,房租,房貸,勞保遺屬年金,勞工退休金。（示意圖／取自PhotoAC）

▲擁千萬現金也無法安心退休。（示意圖／取自PhotoAC）

文／玩股小博士

根據1111人力銀行「上班族理財現況調查」報告，有34.6%上班族認為至少要有1,000萬元才能稱得上是有錢，實際上，這個金額在2000年就是如此，來到2024年的一半，你依舊認為擁有1,000萬就夠了嗎？另外也有極少數上班族，認為只要有50萬就是有錢人了，從幾十萬到千萬都有，但平均來說，大家認為擁有623萬的流動資金才算是有錢階級，相較於2021年新冠疫情剛爆發的平均金額是474萬，兩年的時間多出149萬，超過三成以上。

報告進一步調查，有近七成上班族幾乎是月光族，包含勉強打平38.5%、入不敷出12.5%、負債18.3%，每個月的生活開銷包含房租、房貸、育兒等費用平均為26,514元。另三成上班族花錢後有餘裕26.9%，進入「財富自由」階段的比例是3.8%。

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那麼弔詭的情況出現了，兩年前的上班族認為擁有千萬就夠花用，為何現在調查出來的金額還是沒變？當大盤都從一萬點變成兩萬點，物價通膨也不知道增加了多少，按常理而言，2024年即便沒有成長到三成以上，至少增加兩成到1,200萬也不為過吧？顯然大部分上班族不是裝傻就是月光族太多，所以統計結果也不是很實際，而且也沒有納入通膨因子，那麼實際到底該存多少錢？想知道真相的人請讓我娓娓道來。

台灣工作法定年齡是65歲，如果大家都在這一年退休，再參考內政部公布「111年特定死因除外簡易生命表」提到，國人平均壽命是79.84歲，假設扣除惡性腫瘤這個最容易致死的主因，平均壽命會再拉長到83.16歲，所以未來醫療發達，腫瘤問題全部消失，從65歲退休到平均死亡壽命83.16歲等於有18年左右要吃老本，用1,000萬去算的話，每年可花費的金額是55萬，這個不包括通膨因素。以這幾年的真實物價通膨，東西怎麼可能完全都不漲？以第一年花費55萬為基準，假設未來每年通膨率都一樣，設定成歷史平均的年化通膨2%及近年拉到3%兩種方式來估算，到底這1,000萬什麼時候會破產？

年化通膨2%：第18年的總花費就會變成79萬，總開銷會變成1,257萬，第15年的總花費就超過千萬，如果只有存錢，所以在假定年化通膨率2%的情況下，安全水位至少要有1,300萬。

年化通膨3%：第18年的總花費就會變成94萬，總開銷會變成1,382萬，第14年的總花費突破千萬，假定年化通膨率3%，安全水位至少要有1,400萬，如果真的活過平均壽命，那麼第19年總花費就會超過百萬。

其實看到這邊，你應該就知道一件事了，退休金不是「存完」就結束，而是必須維持資產成長力道，通膨並不會因為你的退休而停止，反而有可能因為市場劇變而放大物價通膨，因此退休金就必須要有穩健孳息，否則退休生活可能才過一半而已，馬上就必須省錢度日，加上通膨侵蝕退休金加劇，搞不好不到十年你就得出來重新找工作，想想一個情境，65歲退休十年後到75歲，你還要靠勞力賺錢嗎？腦力還有多少產能？眼睛有沒有白花眼或開始出現白內障？

所以存到千萬之後，下一步當然就是要趕緊投資，這樣才能減緩本金被通膨侵蝕的速度，至於正在邁向滅亡的參考樣本，你看台灣這些退休基金就是最真實的寫照，明明一開始大家都存很多錢進去，但是退休族越活越久，花費也隨著通膨而水漲船高，現在卻是每隔幾年就要年改，這就是被迫「省錢度日」及「倒閉風險」同時發生的結果。

最後提供一個數據，根據瑞銀發布第25期《全球投資回報年鑑》的數據，台股在過去60年的年化報酬率是9.8%，投資市值型ETF或績優權值股，跟著大盤上漲，就算我們打折降低到年化報酬率7%就好，用1,000萬去複利滾個10年，就翻倍了！是不是比傻傻存現金好多了？

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關鍵字： 通膨

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