日本7月換新鈔！達人曝「7成的販賣機只收舊鈔」：新鈔碰壁

▲林氏璧提醒，新鈔可能會碰壁。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本政府將於7月推出新版紙鈔，包含1萬、5000以及1000等3種面額，除了防偽技術更上層樓外，阿拉伯數字也更加醒目，方便外國人使用。旅日達人林氏璧表示，舊紙鈔仍可使用，反而是新紙鈔容易碰壁，因為許多自動售票機、販賣機，還是舊款的機型，無法讀取新鈔，甚至只有3成的飲料自動販賣可用新鈔。

旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，「日本新紙鈔要來了！舊紙鈔還是可使用，反而是新紙鈔有可能碰壁！」日本將在7月3日進行20年來首度換發新紙鈔，為了配合新紙鈔的發行，業者正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器系統，但部分地方可能來不及更新，可能會出現新紙鈔無法使用的尷尬情況。

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林氏璧引用《NHK》的報導，據日本財政部五月的調查，不同行業在7月3日預計可使用新鈔的完成度，金融機構的ATM達到90%以上；電車的自動售票機、超商和超市收銀機達80%至90%，而投幣式停車場和餐廳的食券機則只有約50%，飲料自動販賣機僅20%至30%。

東京某間公司指出，可讀取新鈔票的自動售票機，每月售出約100台，一台約70萬至200萬日圓（約新台幣14萬至41萬元）。自3月左右以來，一直供不應求。平常從下單到發貨通常需要一個月，現在大約需要三個月甚至更久。目前他們收到的訂單中大約只出貨了一半，很多店家趕不上7月3日。

然而，某間擁有17萬台以上飲料自動販賣機的業者表示，要將所有販賣機更新至可以使用新紙鈔的狀態，可能需要2年的時間。

林氏璧表示，近年來在日本旅行時，遇到只能使用現鈔的地方越來越少，包含行動支付PayPay、Quic Pay，以及IC卡SUICA，或是信用卡等輪番上陣，但他也提醒，到日本旅行仍需要準備現金，以備不時之需，「重點是，舊鈔可以永久通用，不用擔心。倒是你拿到新鈔，有可能無法使用喔」。