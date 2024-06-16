月存2萬ETF太慢　他曝「飆股致富法」賺1000萬！全場搖頭：輸慘

▲原PO分享快速賺錢的方法，遭到網友狂噓。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

除了穩定薪水，現在許多上班族也開始追求被動收入，有網友表示，看到有人分享每月拿2萬元，定期定額買ETF，認為這樣的投資太慢了，分享快速致富的方法，存2萬元的ETF，三年後拿100萬元投資飆股，就可以大賺一筆，接著再把錢拿去買下一支飆股，「就算是低薪，也是有機會滾到1000萬」。

該網友在PTT發文，年薪只有60萬，也希望可以透過投資賺更多錢，「雖然現在玩股票一直輸，但是如果能抓到一次飆股，輸的就全部贏回來，還能倒賺」，建議每月存2萬元ETF，3年後賣掉，股息加上價差可以賺到100萬元。

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網友指出，拿這100萬元去玩飆股，「抓到一次300%的飆股，就等於變成300萬」，再抓下一支100%的飆股，就有600萬元，把錢分兩等分，300萬元拿去存高股息保底，300萬元繼續抓飆股，「就算是低薪，也是有機會滾到1000萬，但是你一輩子只存ETF，那麼一輩子都看不到1000萬這個數字」。

貼文曝光，一票人搖頭，直呼這是「賭博」，如果賭錯了就全沒了，還可能倒賠，「不要亂教」、「抓錯一次歸零謝謝」、「選錯股反而前幾天存的全部都賠下去了」、「那你有沒有想過一輩子都抓不到一次」、「不只要抓到，還要能放」、「這麼會賭玩什麼股票」、「有沒有想過一次賠光」、「抓飆股的風險問題你也沒討論」、「那你怎麼一直輸」。

網友指出，存ETF適合小資族保守投資，「台股ETF已經是老天爺的恩惠了，長期放超穩」、「慢慢存ETF到1000萬，沒那麼難」、「通常執著飆股的結局都是越賭越窮，等到65歲退休時一場空，結果隔壁定存ETF的人準備享清福」、「財富累積需要用時間發酵，想要短時間增加大量財富，那就要認知風險帶來的後果」。