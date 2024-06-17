張國煒喊話「超車兩家」　星宇盤中漲逾7％

▲星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）上周五召開股東會，董事長張國煒看好公司未來獲利能力，力拚3年內要打消累虧百億元，更喊出今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航（2618）、華航（2610）相比，激勵今（17）日股價大漲，盤中強漲逾7％。

星宇今日以23.6元開出後，股價一路往上衝，盤中最高漲逾7％至25.15元，開盤約90分鐘成交量約1.8萬張；星宇目前仍是興櫃股，預計今年底要轉上市，會採取多元方式來申請。

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截至去年底，星宇實收資本額為208.87億元，累積虧損為115.06億元，累積虧損已達實收資本額二分之一，對此，張國煒表示，這些是疫情期間造成的虧損，且應該會是最後一次虧損；去年獲利1億元，今年預估獲利可以達到「2位數的億」，如果今年沒有奇怪病毒跑出來、世界大戰爆發，應該可以達到目標。

張國煒也說，2026年會是星宇爆炸性成長的一年，將有10幾架飛機要交機，屆時星宇機隊規模會達到60架左右，就會存在規模經濟狀況，獲利率應該就可以跟那兩家（指長榮航、華航）相比，會在10年之內完成，也會是台灣民航史有始以來發展最快的公司。

至於其他航空股表現，長榮航平盤震盪，盤中最召漲1％至36.4元，成交量近萬張；華航開高走低，盤中最高23.2元，成交量逾7000張；台灣虎航（6757）股價下挫，最低跌逾5％至47.5元。