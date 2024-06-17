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大航商：以哈停火不會立即復航紅海　保險業估有業者當先鋒

▲赫伯羅德今年首季獲利年減幅最低。（圖／取在赫伯羅德官網）

▲赫伯羅德認為即使以哈現在就停火，短期內航運業也很難恢復通過蘇伊士運河的航行。（圖／取在赫伯羅德官網）

記者張佩芬／台北報導

以哈停火協議持續進行中，國際著名油輪公司Frontline(FROUS)執行長LarsBarsta表示，即使以哈實現停火，不代表葉門胡塞武裝對船隻的襲擊會停止，船公司無法冒這個風險；全球第五大貨櫃船公司赫伯赫伯羅德發言人也表示，即使以哈現在達成停火協定，短期內航運業也很難恢復通過蘇伊士運河的航行，但保險業持不同看法。

英國保險業在台高階指出，還是會有船公司很快恢復航行紅海的，實際上一直有商船持續航行紅海，保險公司也從未停止承保。目前各船東互保協會對於航行紅海船隻的船東責任險沒有制定排除條款，一切按年約走，保險公司承保的船體險則個案處理，上周中國籍商船保費0.3%，一般商船0.5%，英國與美國商船另議，也就是按危險程度收費。

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FROUS執行長LarsBarsta指出，沒有證據表明葉門胡塞武裝會在以哈停火的情況下，停止襲擊船隻，而船公司也無法冒這個風險；赫伯羅德也持類似看法。

保險業指出，實際上目前還是有不少商船持續在走紅海，否則胡塞就沒有商船可襲擊了，胡塞每次襲擊商船後都會宣布，遭襲擊的商船有航行以色列，或是船東與以色列有關，因此保險公司也會嚴審船隻是否與以色列有關聯性。

聯合國安理會6月10日通過決議，呼籲在加薩地帶實現"立即、全面和徹底"停火。以早結束持續8個月的以巴衝突，但在6月12日，一艘貨輪在葉門紅海主要港口城市荷台達附近海遭到胡塞武裝襲擊。

這艘遭胡塞武裝襲擊的Tutor輪，船員已經採取棄船措施，成為首艘棄船，並可能成為第二艘沈船；船隻是82,000噸，僅兩年的船齡的新船，是運載化肥的散裝船，美軍中央司令部稱，船隻是賴比瑞亞籍，希臘船東所有與運營。

襲擊後一名船員失蹤，船員棄船，被「菲律賓海」號(CG 58)和聯合艦隊的軍方救起，菲律賓媒體14日報導，菲律賓官方證實，這艘貨船上有22名菲律賓船員，失蹤的船員來自菲律賓。

由於這次是最嚴重的一次襲擊事件，保險業表示，本周需觀察保費是否有調升。

關鍵字： 大航商以哈停火不會立即復航紅海保險業有業者當先鋒

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