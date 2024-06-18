人資聯繫求職者「為何一定要打電話？」　網曝苦衷：我也不想打

▲原PO想知道，人資為何非得打電話聯繫求職者？（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會採「騎驢找馬」的策略，找到更好的工作才會辭職，所以若在上班期間接到別家公司的電話，可能就會不方便接聽。近日就有網友好奇拋問，為什麼很多人資都會透過電話聯繫求職者呢？有什麼非打不可的原因嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「人資堅持打電話的理由」為標題發文，提到她實在不明白人資為什麼會堅持打電話給求職者？她坦言，並不是所有人都有主動投遞履歷，所以在尚未事先溝通、第一次談話的情況下，為何會覺得打電話最有效率？並對不配合的求職者感到傻眼？

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原PO接著也說，她有看過一些人的說法，都是覺得人資其實有其他方式能夠聯繫合適人選，因此想知道人資的想法。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「我們就是公司訂的流程，無關什麼考績，以為我們想打嗎？我們根本也不想跟你們講電話好嗎」、「我也不想打電話，但主管就坐鎮在身後一直問打了沒」、「通常都是公司規定的流程喔，寄個email都要等到隔天才能收到回信，部分的人已讀不回，部分的人讀都不讀，這樣效率超差」、「打電話真的比較直接，一堆傳訊息根本都不看的好嗎」、「因為大家都不看mail」。

還有網友回應，「那為什麼公司沒有錄取人員，也可以不通知面試者」、「上班又不能接電話」、「我也不喜歡突然打過來，如果不是知名企業，誰知道公司是做什麼的」、「傳訊息隨時都可以看，但電話不是隨時都有辦法接啊」、「一堆奇怪公司打電話過來真的超煩」。