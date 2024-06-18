徐旭東看今年最大挑戰「衝刺購買力」　遠百店數不夠還要繼續開

▲遠百董事長徐旭東、總經理徐雪芳。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）今日召開股東會，董事長徐旭東表示，今年面臨最大的挑戰，是要衝刺購買力，世界變化太快了，遠百1年來發展很多，本身是非常有趣蓬勃的機構，現在零售業在轉型，有很多不同的種類，對零售業帶著很大的信心，現在店數還不夠，未來還要繼續展店。

徐旭東表示，對於零售業的發展帶著很大信心，遠百現在有44個店點，但店數還不夠，因為現在購物不是網路上看看就可以，大部分還是要到現場看、要摸一下、要有感覺，尤其是時裝、fashion的部分，要滿足這個需求，因此還要繼續展店，但未來會新增多少店也不一定，各種形式、風格、方向都還是要再努力。

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談到台積電（2330）積極擴廠，所到之處房價跟著水漲船高，遠百是否會跟隨台積電佈局？總經理徐雪芳指出，其實台積電新設廠的點，當地已經有遠百，像是台南、高雄、嘉義等，只是可能規模不夠大，可能等未來台積電設廠完成後，南部市場愈來愈好，遠百也會持續擴點。

此外，中國重慶遠東城5月初試營運，每日有80萬的客流基礎，未來如何看待中國市場發展？徐旭東說，現在因為經濟蕭條一點，會有些許影響，當然都希望能繼續衝，但進出口有影響，消費能力也有影響，這些因素都是混在一起的，當然希望大家都能更好，可能要看整體推進，都希望能加強。

徐旭東也坦言，今年面臨最大挑戰，就是要衝刺購買力，世界變化太快了，要面對世界，當然還是帶著樂觀心情，希望能蓬勃成長，各方面都要進步，不進步就會退步，現在競爭力很多，要繼續努力，各方面都要盡力而為，要持續推進、更時尚，現代人不時尚的東西就不會買，因此都還在努力。