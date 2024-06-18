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東立物流董事長洪辰冬交棒　總經理施皇吉接下董事長職務

▲東立物流董事長洪辰冬卸下做了22年的董事長職務，完成傳承任務。（圖／取自港務公司電子報）

▲東立物流董事長洪辰冬卸下做了22年的董事長職務，完成傳承任務。（圖／港務公司電子報）

記者張佩芬／台北報導

在汽車物流業市佔率高達七成，長期穩居業界龍頭的東立物流，上周五董事會經過改選，現年67歲的董事長洪辰冬卸下董事長職務，專任董事，交棒給總經理施皇吉，施皇吉暫兼總經理職務。洪辰冬與施皇吉都是東立的創立元老，洪辰冬表示自己年紀大了，想留間時間做些自己想做的事，因此交棒給施皇吉。

東立物流成立於2002年2月, 於2005年9月取得台灣第一張台北港自由貿易港區事業執照，致力於整車與零組件進出口物流及汽車加值物流兩大主軸的一貫化作業服務，每年服務超過19萬輛進出口車輛，並結合關係企業山立通運公司所擁有160輛的汽車拖運配送車隊，遍及全台灣70%以上的車輛配送服務能力，共同提供一站式的全方位物流服務。

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▲東立物流新任董事長施皇吉是公司創立元老。（圖／經本人同意取自臉書）

▲東立物流新任董事長施皇吉是公司創立元老。（圖／經本人同意取自臉書）

洪辰冬民國46年生，東立設立時就擔任董事長至今，施皇吉原在福特汽車擔任採購經理，同時進入東立，半年後即接掌總經理至今。施皇吉民國55年生，中原大學電子工程系畢業，擁有美國東密西根大學工商商管理碩士學位。

2021年10月東立加碼投資台北港智慧車輛產業園區，包含2座汽車船碼頭，總招商面積達59.65公頃，為台北港開港以來規模最大之商港法招商案。該園區將按原計畫於明年下半年啟用營運，除帶動國內汽車供應鏈及物流等相關產業之發展外，更以「智慧運籌、物流樞紐」為整體發展目標，推動智慧永續移動產業，可供業者進行車輛進口加值、轉運、生產及研發，擴展境內關外加值轉運，發展自由港區前店後廠營運模式。

台北港智慧車輛產業園區將成為全台最大汽車物流園區，年汽車進出口量以50萬輛為目標，不僅為台灣汽車供應鏈相關產業注入新能量，亦帶動北台灣整體經濟發展，提升國家經濟動能。

東立物流的會長吳建立，擁有東立五成股份，將公司交給有股東身分的洪辰冬與施皇吉經營。吳建立早年是汽車經銷商起家，經銷福特汽車，旗下事業包括三立投資、上立汽車、山立通運、東立物流等，上立汽車主要經銷福特汽車、山立通運負責新車配送，東立物流經營汽車專用碼頭與相關物流業務，在中國大陸、印度、東南亞都有投資布局。

東立也有投資經營海運快遞的台北港國際物流公司，由洪辰冬擔任該公司董事長，另東立2022年投資的汐止富士大飯店也是由洪辰冬擔任董事長，這些關係企業人事是否異動尚待觀察。

關鍵字： 東立物流董事長洪辰冬交棒總經理施皇吉接下董事長

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