台化董座看Q2優於Q1　下半年審慎樂觀

▲台化董事長洪福源。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台化（1326）今（18）日召開股東會，董事長洪福源指出，去年公司營運受到中國新產能投放、消費疲軟等衝擊，今年狀況估會逐漸改善，目前來看Q2比Q1好，下半年也審慎樂觀看待。

洪福源表示，今年農曆年後需求仍不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存影響市場表現，幸好投資利益、寧波營運改善，且芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯利差，Q1整體營運仍有利益；Q2屬傳統旺季，目前油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於Q1，售量、售價皆會增加。

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洪福源指出，下半年美國的通膨依然在高檔，降息期程一直往後推遲，歐洲經濟也陷入膠著，中國經濟困境仍在，過剩產能需要時間消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟的動力仍可看到，企業投資及民間消費可望逐漸提升，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，預估石化品及塑膠價格可趨於穩定，因此審慎樂觀看待下半年。

此外，有小股東指出，台化面對中國傾銷產能過剩威脅，卻沒有像台積電（2330）因此有備受競爭問題，認為台化不及格，對此，洪福源回應，石化產業無法與半導體業相比，維護公司永續經營，才是團隊基本職責，在艱難的狀況下，公司仍賺錢，且今年有機會再改善，公司經營團隊會盡最大努力，並積極降低中國傾銷所造成的衝擊。

洪福源也說，台化確實有受到中國中止ECFA關稅減讓影響，但會轉移產能，銷售到其他地方，相信會逐漸克服這些難關；去年開始，台化推廣產品到全球逾80國，更重視產品差異性，注重品質及穩定交期等，雖不再全產全銷，但今年會做得更精更廣。