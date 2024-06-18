中信造船韓碧祥續任董事長　約40艘巡防艦訂單提升未來業績

▲中信造船董事長韓碧祥(右二)主持股東會。（圖／中信造船提供）

記者張佩芬／台北報導

中信造船(2644)今日召開股東會，公司指出，107年至108年間累積接獲的海巡署81艘215億巡防艦訂單，目前還有38艘待交，新增的部分則有國防部2艘輕型巡防艦90.5億元，與台灣港務港勤公司3艘拖船10億元訂單，將可在未來幾年持續提升公司業績表現。今日的董事會改選，韓碧祥續任董事長，新增一席獨立董事為前高雄市副市長許立明。

中信造船去年EPS0.43元，股東會通過發放現金股利0.4元、盈餘轉增資配股0.2元，做超額發放，盈餘轉增資1,594,611股，每股面額10元，發行總金額15,946,110元。

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公司指出，受惠於政府國艦國造政策，於107年至108年間共接獲海巡署81艘215億巡防艦訂單，其中600噸級巡防艦交船至第7艘、100噸級巡防艦交船至第6艘及35噸級巡防艦交船至第30艘，造艦進度均大幅超前，去年度在巡防艦及拖船等船舶陸續完工及各項維修收入貢獻下，合併營業收入為43.11億元，年增1.6%，但受到區域戰爭、全球通貨膨脹及氣候變遷等不確定因素影響下，生產用之原物料及人工成本持續上升，致使本公司整體毛利及營業淨利均下滑，112年度淨利為3399萬元。

公司在承接海巡署81艘巡防艦訂單後穩定貢獻各年度營收，同時亦逐步累積大型船艦之建造經驗，對於巡防艦艇的建造愈加熟稔，並在既有的生產優勢下持續優化製程提升生產效率，分別於112年5月及113年4月接獲國防部2艘輕型巡防艦90.5億元及台灣港務港勤股份有限公司3艘拖船10億訂單，在產能大幅增加下，將可在未來幾年持續提升營收及營運績效。

展望未來，在政府國艦國造、造修合一及國防預算增加的政策利多下，配合政府造艦計畫，積極爭取造艦及維修訂單，再加上拖船等公務船、漁船訂單及維修等收入挹注，預期未來營收及獲利將有機會挑戰更大成長空間，將持續提升公司經營績效及增進股東價值。