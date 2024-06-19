黃仁勳概念股變飆股！除了台積電　緯穎、廣達也亮出「天價大紅柱」

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／高雄報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤中及收盤市值超越微軟（Microsoft）居全球之冠，加上台積電ADR收盤勁揚，激勵台股19日早盤大漲，其中，「黃仁勳概念股」台積電（2330）一度寫上歷史天價984元，漲4.3%；緯穎（6669）、廣達（2382）也大漲逾9%，K線皆亮出「一根大紅柱」。

輝達成為全球市值最高的上市公司，率標普500指數（S&P 500）再創新高，美股4大指數收紅。台股19日開高走高，早盤衝破23,000點大關，一度飆上23,275.30點，續寫歷史紀錄。

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值得注意的是，權值股走勢也亮紅勁揚，寫歷史新天價。在「黃仁勳概念股」中，台積電一度飆984元，距離「千金股」僅一步之遙；緯穎（6669）股價大漲9.41%、飆上2,965元奪回股后寶座，並寫歷史新高；廣達（2382）也大漲逾9%、飆上318.5元，是自1999年8月以來再寫新高。

另外像是台達電（2308）也大漲6.6%，飆上371元；聯發科（2454）漲5.4%，飆上1,485元寫歷史新高；鴻海（2317）再度突破200元關卡，一度飆上208元歷史新高，漲幅4.7%。