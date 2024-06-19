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黑松股東會通過配息1.9元　深化酒類代理經營再推新品

▲黑松股東會。（圖／黑松提供）

▲黑松股東會。（圖／黑松提供）

記者廖婕妤／台北報導

黑松（1234）今（19）日召開股東會，由董事長張斌堂主持，會中承認2023年盈餘分配案，提撥股東股利7.64億元，全數以現金分派，每股配發1.9元現金股利，張斌堂表示，未來秉持3大營運方針，持續擴大營運動能；此外，明年將邁入100周年，黑松持續深化酒類代理經營，再攜手金門酒廠推出新品。

黑松2023年合併營收為105.76億元，寫歷史新高，在個體營收部分，營收淨額達91.82億，也創下歷史新高，營業利益6.41億元，稅後利益9.48億元，毛利率為24%，純益率為10.33%，股東權益報酬率5.13%，EPS為2.36元。

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董事長張斌堂表示，黑松秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」3大營運方針，持續擴大營運動能，並以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」4大願景作為企業長期發展方向。

張斌堂指出，黑松用百年來累積的堅強實力，一直提供消費者最優質的產品，並為投資人創造獲利，未來會持續扮演好百年企業的角色，靈活應對環境變化和挑戰，為利害關係人創造最佳利益。

此外，黑松明年將邁入100周年，是少數跨入百年門檻的食品飲料大廠，過去以碳酸飲料起家，帶動台灣飲料產業蓬勃發展；張斌堂接任董座後，更不斷擴大酒類代理事業，希望為品牌創造更高價值，今日再度攜手金門酒廠，推出珍稀極品之作「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」，預估再掀起一波熱賣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 黑松

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