迪士尼替補頻道還沒定案　NCC認「自製比例太少」：不用跳頻處理

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 19 日招開例行記者會，針對迪士尼撤台相關系統業者替補頻道方案，原先附期限許可期間到3月底，考慮到業者須觀察消費者收視偏好，延長到6月底。對此，目前委員會認為業者送來的 31台KMTV（替代原先衛視中文臺）及69台AMC（替代原先 Star Movie）自製比例太少，希望系統商再去尋找更好的頻道，因此逼近上次推遲的三個月期限將滿，仍未定案。但NCC也表示，不會用讓頻道「跳頻、退款」的方式進行，還是希望能以自製本國節目的頻道來作替代，希望可以在六月底前可以做完美銜接。

▼NCC表示迪士尼退台後的替補頻道仍未定案，盼六月底可以完美銜接。



針對迪士尼集團5基本頻道今年全面退出，針對各家業者提出的替補方案NCC以附期限許可，許可期間為113年1月1日至同年3月31日。對此，NCC（國家通訊傳播委員會） 日前根據有廣法29條及相關規定，因為僅有2個月收視率無法給出客觀報告，因此同意基本頻道異動延長許可期限延長一次，許可期間為4月1日至6月30日，而業者必須在5月31日前提供頻道收視率、滿意度調查報告，將持續關注相關頻道表現與消費者回饋意見。

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但直至 6 月 19 日，頻道變更討論案仍未定案，NCC表示，委員認為本國自製內容比例應提高，針對31台KMTV、MBC及69台AMC（電影頻道）自製比例太少，太偏向韓國、美國電影，仍期盼系統業者提出其他方案來提高本國自製節目內容。對此，業者則提到，因為洽談新的頻道、制定合約需要時間處理，希望有比較多的空間可以處理，NCC則在今日表示，須在3日內提出變更方案送審。

對此，問起延長的期限將至，若還是沒有結果，是否會部分退費、跳頻方式處理，NCC則回應，並不會用這麼激進的方式解決，收到業者提供的變更方案後，會再做研擬確認時程怎麼處理，希望能在六月底前完美銜接。