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中華電信祭237萬獎金助新創團隊培育　郭水義：結合5G、AI應用

記者蘇晟彥／綜合報導

中華電信 19日舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，提供專屬國小孩童與大專院校之跨齡青年學子、社會人士發揮創意的舞台，累積已超過200萬人次參加，並攜手產、官、學界發揮協力合作量能，推動產業升級與商業價值創新。對此，今年兩項賽事總獎金高達237萬，將提供新創團隊創業培育資源，為國內最具指標性的年度數位創作系列大賽。

▼中華電信舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，提供237萬總獎金。（圖／中華電信提供，下皆同）

▲▼ 郭水義 。（圖／中華電信提供）

引領5G創新應用，結合AI技術推動永續發展，連結產業永續力共創智慧產業圈
 中華電信身為5G領導業者，長期扶持並推動5G商業應用的發展，為協助新創團隊將技術商用化，拓展跨領域合作機會，今年「5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」已於5月6日起開放線上報名，賽事領域包含智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧生活、智慧交通整合六大主題，總獎金達160萬元，因應AI的時代來臨，中華電信積極將AI技術的創新應用納入其發展策略中，致力於推動技術與產業的深度融合，鼓勵數位人才將5G與AI技術相結合，探索並創造出更多新穎的應用服務，滿足不斷變化的市場需求，引領產業的創新潮流，為各行各業帶來更多的智慧解決方案，從而實現技術和商業價值的雙重突破。

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5G加速器將持續運用本身資通訊強項，結合國內外策略合作夥伴，串接上下游產業鏈技術專家及研發資源，提供更深入的技術與商業諮詢，期許與新創團隊攜手將AI及ESG綠能永續的理念轉化為各種市場商機，發展醫、食、住、行、育、樂等各領域的5G創新應用，為入選團隊提供豐富資源，包括雲端和行動門號資源、5G實證場域、商機和資金媒合、展會參與等，協助新創團隊快速成長，促進5G創新應用落地，倘若5G創新應用大賽社會組團隊同時符合「加速器徵選活動」報名資格，除了可獲得競賽獎金之外，團隊還有機會入選5G加速器，獲得多項培育資源。

▼中華電信董事長郭水義也出席活動。

▲▼ 郭水義 。（圖／中華電信提供）

發展臺灣原創內容 培育兒少數位出版與影視內容創作者
 《FunPark童書夢工廠》為全台最大多樣化閱讀型態的兒童多螢數位內容平台，深受國小師生、親子喜愛的「第12屆FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」今年擴大參賽規模，不再設限於學童們參與，將參賽年齡擴展至15歲以上，廣徵全民加入繪本創作競賽行列，特別新增短片創作類並加入專業組，發掘台灣影視創作人才，讓有志於童書與兒童影視創作的潛力創作者能被看見、被發掘、被培育，進一步活絡兒少數位出版與影視創作市場。

中華電信表示，數位繪本創作大賽是中華電信跨足兒少內容及數位人才培育的重要任務之一，除了長期致力協助政府數位教育政策推展外，為提升偏鄉族群的閱讀能力和知識水平，深入台灣各地及偏鄉學校舉辦校園巡迴說明會，鼓勵學子參賽秀創意，賽事為培育出版與影視創作人才，首度邀請文化部共同合作擔任指導單位，並持續與法務部、教育部、衛生福利部食品藥物管理署共同合作推廣反毒知識，於賽事中設立「反毒創作組」，從扎根校園到深入家庭全方位教育宣導。

公私協力攜手推動多元化數位內容　驅動台灣產業創新及深耕校園反毒反霸凌
 中華電信郭水義董事長表示：「中華電信一向致力於推廣數位創新應用，透過賽事跨領域激盪不同的創意火花，並結合產官學界量能，扶植產業創新及培育新創人才，同時，隨著AI時代來臨，今年著重以5G及AI結合的創新應用，期待激發數位人才的創意，並善用數位科技創造全新應用內容，從鼓勵創意創新，到商機媒合、創業培育、加速商機落地等，發掘更多優秀的作品，為民眾帶來更多的創新成果和服務，展現台灣創意能量。」

教育部學生事務及特殊教育司吳林輝司長表示：「身為教育主管機關，一直以來致力推動校園反毒工作，自2016年來擔任「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」賽事指導單位，希望小朋友在創作的過程中，學習到正確的反毒知識及拒毒觀念，而配合教育部4月份新上路的「校園霸凌防制準則」推動，今年增加反霸凌創作組，透過公私協力合作，共同為下一代的健康及安全盡心。」

創意競賽擴大辦理  廣邀全台創意高手來挑戰
 本次系列賽總獎金高達237萬元，歡迎全台國小、高中職及大專校院師生、新創團隊、社會人士，踴躍參加，除了可以透過賽事爭取獎金與榮譽，更是實現創意與追逐夢想的最佳機會，得獎作品還有機會在中華電信各平台露出，期盼全民盡情發揮創意，中華電信2024數位創新應用系列賽，熱烈徵件中，等你來挑戰！

關鍵字： 中華電信郭水義

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