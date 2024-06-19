資安院AI打詐準確率逾93%　台灣目前最盛行「混合式詐騙」

▲數位發展部次長林宜敬（中）表示，打擊詐騙要從源頭遏制詐騙的蔓延。（圖／數位發展部提供）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部次長林宜敬19日表示，打擊詐騙要從源頭遏制詐騙的蔓延，數發部運用先進的科技手段來提升識詐、防詐的效率及效能，發揮「以快制快」、「聯防打詐」的綜效。

由數位產業署委託國家資通安全研究院研發的「詐騙關鍵字提取、資料探勘深化、訊息溯源」等系列打詐技術，除了快速協助相關單位識別詐騙訊息，並能透過持續觀測，提前預測並防範潛在的詐騙行為，更有效地提升詐騙識別的效率和準確性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舉例來說，資安院開發中的人名及帳號識別結果，準確率現階段可達9.3成以上，相關技術將可助益政府更快速地展開打擊詐騙的行動。

數發部指出，詐騙問題已成為全球高度數位化、網路化社會的重大威脅，不僅對民眾的財產安全造成了嚴重影響，更對整個社會的信任和穩定帶來了嚴峻的挑戰。

面對這樣的局勢，僅靠傳統的防範手段已經不足以應對不斷演變、推陳出新的詐騙手法，尤其近年來生成式AI技術日益創新多元，衍生的文字、影音及圖像深度偽造，更令人真假難辨。

資安院在數發部政策方向，並依數產署指導下，從「識別預警、查核驗證、清掃阻斷及採證調查」規劃一體連貫的打詐應變標準作業程序，並且進一步結合大數據分析、人工智慧和機器學習等各項前瞻技術，逐步打造一個高效、智慧化及整合的跨領域打詐協作及訊息交換平台。

▲資安院綜整近20年台灣詐騙事件，有9大詐騙型態。圖為肌肉帥照網戀的愛情詐騙案例。（圖／記者陳凱力翻攝）

資安院綜整近20年台灣詐騙事件及美國FBI、澳洲國家反詐騙中心NASC、英國內政部等單位的研究，歸納出愛情交友、金融投資、產品服務、意外之財、威脅勒索、身分冒充、工作求職、錢騾車手及慈善捐款9大詐騙態樣，目前最盛行的是金融投資、身分冒充、愛情交友的混合式詐騙。

資安院提醒民眾，特別注意近期網路上冒出來的愛情交友諮詢、官方網址混淆、虛假課程、活動報名騙取個資、假冒慈善捐款機構詐騙等新興詐騙手法。

數發部強調，有效打擊詐騙，不僅需要跨部門的共同協作查核，還需要平台業者積極參與並協助下架快速生成的詐騙資訊，因此加強跨部門的聯防機制，將成為數發部及相關政府部門共同打擊詐騙的重要策略。

數發部將持續推動與公私部門協作，並將充分運用數發部轄下資安院及其他轄下法人的技術研發能量，並從法規治理、技術研發及意識提升等多面向，推動超前部署、源頭打擊、防患未然的打詐生態系，保護每位民眾的權益，進而為社會大眾提供一個更加安全、安心及安穩可靠的「數位信任」生活環境。