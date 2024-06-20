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4張億元大樂透得主未現身　新北林口區一注獨得領獎倒數計時

▲大樂透。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透今年以來高額中獎頻頻開出，台彩統計，大樂透截至6月18日共開出16次億元頭獎，平均11天就有人中大獎，目前億元獎金未領的還有4張，又以今年4月，由新北市林口區「招鑫來彩券行」1注獨得卻遲遲未現身領獎最讓人心急，台彩指出，這注獎金必須在7月25日之前完成兌領，若中獎人一直沒出現，逾期未兌領獎金會全數歸入公益彩券盈餘。

《ETtoday新聞雲》整理4張未兌領大樂透彩券，獎金1億元，皆為1注獨得：

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4月12日開出，第113000043期：
中獎號碼：17、15、05、03、39、12，特別號24
投注站：新北市林口區招鑫來彩券行
地址：新北市林口區仁愛里文化一路一段135巷12號
截止日期：7月25日


5月21日開出，第113000054期：
中獎號碼：15、33、34、40、41、49，特別號15
投注站：星好運商行
地址：新竹市北區金竹里金竹路131號一樓
截止日期：8月21日

6月7日開出，第113000059期：
中獎號碼：19、24、29、36、37、43，特別號17
投注站：盈多多彩券行
地址：新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號
截止日期：9月10日

6月11日開出，第113000060期
中獎號碼：07、10、12、27、36、46，特別號18
投注站：億起旺彩券行
地址：高雄市前鎮區佛德街28號1樓
截止日期：9月11日

關鍵字： 大樂透一注獨得未領獎

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