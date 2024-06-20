4張億元大樂透得主未現身　新北林口區一注獨得領獎倒數計時

中鋼砧板超夯！小股東來現場領紀念品 CP值高「排隊很值得」

擁有126萬名股東的中鋼（2002）19日舉行股東常會，歷年的大話題就是中鋼的股東會紀念品，今年發放是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，也備受小股東關注。

女股神砸近2億元 連日敲進台積電ADR逾3.3萬股

女股神Cathie Wood的Ark Invest繼周一（17日）大舉買進台積電ADR（美國存托憑證）逾30000股後，周二（18日）再敲進3316股，連著二天砸近593萬美元（約合台幣1.92億元），共買進3萬3410股。

NVIDIA成市值最高企業 亞洲晶片股跟著狂歡

根據外媒CNBC報導，NVIDIA乘著AI熱潮成為全球市值最高的公司後，亞洲半導體及相關股票週三上漲。NVIDIA週二上漲 3.6%，將市值提升至 3.34 兆美元，超過微軟，目前市值為 3.32 兆美元。

AI助攻！外資喊買台達電 目標價上調至435元

亞系外資今日出具最新報告，看好台達電（2308）佈局NVIDIA GB200基礎建設，預期下半年動能會優於預期，且目前股價較為落後，因此將評級由「優於大盤表現」調高至「買進」，目標價也從320元調高至435元。

黃仁勳概念股變飆股！除了台積電 緯穎、廣達也亮出「天價大紅柱」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤中及收盤市值超越微軟（Microsoft）居全球之冠，加上台積電ADR收盤勁揚，激勵台股19日早盤大漲，其中，「黃仁勳概念股」台積電（2330）一度寫上歷史天價984元，漲4.3%；緯穎（6669）、廣達（2382）也大漲逾9%，K線皆亮出「一根大紅柱」。

台積電獨家受惠！郭明錤：Galaxy S25晶片 高通沒找三星代工

知名分析師郭明錤今日發文表示，高通可能成為三星S25獨家晶片供應商，可能是因為三星晶片因為自家3奈米晶圓代工良率低於預期無法出貨，這也讓台積電因此受惠，成為高通Snapdragon 8 Gen 4獨家供應商。

輝達市值稱王！高層集體賣股 半年套現200億

根據外媒彭博社報導，市場對晶片的狂熱需求令NVIDIA股價頻創新高，NVIDIA內部人士今年迄今已經賣股套現逾7億美元，換算下來超過新台幣224億元，根據Washington Service彙編的數據，忽略6月10日10股拆1股的影響，NVIDIA高層和董事迄今已賣掉約770000股股票，創2023年上半年以來6個月售股數量之最。

外資買超台股458億史上第7高 狂敲AI族群、金融股

由於今（19）日逢台指期結算，指數拉高到最高點結算，台股終場大漲452.11點、以23209.54點作收，外資今日大買485.47億元，創下今年來第3大、史上第7大買超，買最多個股前三依序是廣達（2382）、新光金（2888） 與英業達（2356）。

快訊／鴻海飆207元再刷16年新高！達成「郭董退休價」持續往上衝

鴻海（2317）19日以200元開出，盤中一度觸及207元，上漲4.28%，續寫16年來新高，成交量逾6萬張。

00929配0.2元今最後上車日 00915拉高配發首日填息率近7成

ETF填息秀可期，首檔月月配復華台灣科技優息（00929）今（19）日是除息前最後買進日，開盤不到10分鐘成交量已破2萬張，40分鐘已有近6萬張成交量，股價21.49元挑戰近3個月新高。