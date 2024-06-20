才聽黃仁勳演講！　台塑林健男曝「找NVIDIA一起研發」生成式AI

▲台塑董事長林健男。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）今（20）日召開股東會，董座林健男月初現身台大聽NVIDIA執行長黃仁勳演講，也多次被捕捉到與黃仁勳共進晚餐，今日他也在股東會中宣布，台塑將與NVIDIA共同研發生成式AI在石化產業的應用，盼能提高經營績效，扭轉去年業績衰退的局勢。

林健男在股東會中表示，台塑已進行各項提高經營績效與轉型策略，包括經營團隊年輕化、降低成本、改善營業策略、創新研發及公司轉型、參與半導體產業鏈布局、深耕ESG追求永續經營等6大項目。

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林健男指出，近年來在總裁王文淵領導下，已完成241件AI案，下半年將持續進行187案，預計每年效益11.7億元；也運用量子計算，開發VCM製程用抑制劑，大幅縮短約9成研發時間。

林健男也宣布，將與NVIDIA共同研發生成式AI在石化產業的應用，讓工廠順利運轉，並維持高稼動率，讓今年的業績表現更勝於去年。

在改善營業策略上，將加速分散市場，與台塑美國公司聯合行銷，中國近年來大幅擴建，取消ECFA，及中美貿易戰，下游加工廠加速轉移供應鏈，因此近年來已降低中國銷售比重，並分散市場至東南亞及南亞。

此外，台塑多年前在德國、印度、越南成立駐外市場拓展小組，貼近客戶，瞭解需求並即時提供技術服務。同時，設置海外發貨倉庫，可快速提供客戶需求，並避免因地緣政治問題，產生斷料風險；印度市場需求持續成長，已取得印度標準局認證9項產品，可提高出口印度數量及售價，預估年效益13億元。