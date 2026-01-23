中國要放行輝達H200進口了　傳已通知騰訊、字節跳動討論採購細節

▲中國將放行輝達（Nvidia）H200晶片進口。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國政府本月13日放行輝達（Nvidia）向中國出售次高階AI晶片H200。外媒最新消息指出，北京政府已通知阿里巴巴、騰訊等大型科技公司，可以開始跟輝達接洽相關採購細節，這項消息對於積極重返中國市場的輝達來說是一項重大勝利。

根據Bloomberg News報導，中國相關監管單位原則上已同意騰訊、阿里巴巴、字節跳動、深度求索等大型科技公司，可以開始協商H200晶片的具體購買細節及需求。不過，北京政府也開出條件，要求這些企業在購買H200時，必須同步購買一定比例的國產晶片，但目前還未確定比例是多少。

報導指出，北京政府儘管可能本季就會批准H200晶片進口，但仍禁止敏感單位或是關鍵基礎建設使用這些進口晶片。輝達高層也透露，儘管中國客戶對H200晶片興趣濃厚，目前公司仍在等待華盛頓批准出口許可，也尚未直接與北京討論相關細節。

中國一旦正式開始購買H200，對於積極重返中國市場的輝達來說是一項重大勝利，輝達執行長黃仁勳就曾說，中國市場商機上看500億美元（約新台幣1兆5804億元），也反映了中國在AI晶片上仍有巨大的需求，而中國國產晶片的產能不足以滿足該需求。