鋼鐵行情「需求逐步回升」！中鋼盤價7月持平　Q3開平高盤

▲中鋼第三季的季盤產品包括鋼板、汽車用鋼，每公噸上漲500元至800元，其餘品項平盤。（圖／中鋼提供）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）20日開7月與第三季盤價，如預期開平高盤，7項月盤產品開平盤、價格不變；季盤產品包括鋼板與汽車料等3產品，每公噸漲500元至800元不等。此外，中鋼宣布，中國鋼材（含半成品）生產過剩、大量低價傾銷，台灣鋼鐵產業深受其害，中鋼已完成資料整理與事證蒐集，將進入貿易救濟措施的申請程序。

中鋼表示，全球通膨降溫，歐洲、加拿大率先啟動降息，有助帶動投資與終端消費需求，經濟動能持續升溫，國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球GDP成長預估至3.2%。台灣受惠於AI人工智慧、高效能運算蓬勃發展，相關需求出口動能強勁；央行最新公布今年台灣GDP成長率由3.2%上修至3.77%，有望創近3年新高。

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台灣高科技與半導體商機帶動廠房與商辦大樓需求強勁，鋼結構與營建用鋼產業熱絡。受惠於全球汽車銷售穩步恢復，台灣今年前5個月國內汽車銷售19.1萬輛，維持與去年同期19.2萬輛的高水準，表現亮眼成績。

鋼鐵需求方面，根據世界鋼鐵協會（Worldsteel）統計，全球鋼鐵需求自2021年18.45億噸達高峰後，受到戰爭、高通膨、高利率、高庫存與地緣政治風險等多重因素的疊加影響，歷經2年的需求衰退。展望2024下半年，在全球貨幣寬鬆與經濟刺激政策的加持之下，用鋼產業終端需求可望緩和回升，回到既有的成長軌道。

鋼鐵供給方面，Worldsteel統計，累計今年4個月全球粗鋼產量約為6.24億噸，同比減少0.9%，呈現趨緊態勢。中國國務院再次要求落實粗鋼產能置換，針對部分高耗能鋼廠嚴格要求退場，將持續實施粗鋼管控，供給面可望緊縮，有助供需平衡發展。

原物料方面，中國第三季淡季及粗鋼調控政策影響，鐵礦砂於每公噸100至110美元區間整理；大型煤礦商第三季維修計畫與印度大選後需求釋出，煤礦向上挺進至每公噸250至260美元，加上近期地緣政治風險攀升，帶動海運運價上漲，成本面獲得支撐。

鋼鐵行情方面，美國鋼鐵行情震盪築底，歐盟鋼鐵防衛措施再延長2年、至2026年6月底。安賽樂米塔爾公司（ArcelorMittal）6月初宣布調漲長材產品每公噸30歐元（約33美元），寶鋼、鞍本7月平板類以平盤開出，韓國浦項6月製管用熱軋出廠價每公噸調漲7至22美元，有利提振市場信心。此外，越南政府將啟動對中國及印度的熱軋反傾銷調查，亞洲鋼鐵行情回升可期。

中鋼指出，全球經濟呈現溫和復甦態勢，面臨第三季需求淡季與全球貿易情勢變化，包含美國對中國提高301關稅、歐洲鋼鐵防衛案新制與兩岸ECFA調整。為確保下游接單動能，今年7月的月盤產品，以平盤開出，協助客戶因應低價進口鋼品衝擊；第三季的季盤產品，考量各產業現況與需求強度，以平高盤為基調，穩定客戶購料成本，協助用戶爭取訂單。

另外，近年中國各項工業產品產能過剩，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年4月訪中時，多次指出中國超額產能已擾亂全球市場，各國產業皆受嚴重衝擊。

中鋼指出，2023年以來，中國鋼材（含半成品）生產過剩、大量低價傾銷，嚴重衝擊全球鋼市，亞洲鋼鐵產業尤其是台灣更是深受其害，為有效遏止中國以直接或規避方式低價進口損害國內產業，中鋼已完成資料整理與事證蒐集，將進入貿易救濟措施的申請程序，以維護國內整體產業健全發展。