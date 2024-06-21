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【理財憑中信】2024下半年投資首重均衡股債　強化投組韌性

▲▼中信理財會客室。（圖／記者林潔禎攝）

▲左起知名財經主持人劉姿麟、台經院產經資料庫總監劉佩真、中信銀理財規劃部協理廖欣岳。（圖／翻攝理財憑中信，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

人工智慧（AI）熱潮襲捲全球，牽動美、台股頻創高點，AI狂潮還可以持續多久？中信銀與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座，由知名財經主持人劉姿麟主持，專訪台經院產經資料庫總監劉佩真、中信銀理財規劃部協理廖欣岳做精彩的剖析。展望下半年投資策略，廖欣岳以「 一個變數、兩個趨勢、兩個機會」做為歸納，認為美國選舉是最大變數，降息、AI投資蔚為主流，可以從歐洲、另類資產尋求投資組合的韌性，他強調，下半年市場持續看好，投資策略首重股債均衡。

劉佩真指出，今年6月台北國際電腦展後，AI發展讓半導體產業扮演不可或缺的角色，預期2027年產值可以來到1115億美元。目前AI出貨量、銷售量主要集中在輝達（NVIDIA），市佔率高達98%，但包括英特爾、超微都也加入戰局，但比重不高。

她強調，AI所需高頻寬技術由SK海力士握有，至於台積電囊括先進製程技術，與台廠供應鏈一起搶攻市場，因此台灣可以發揮關鍵角色。

劉佩真說，今年台灣半導值產值年增率凌駕全球成長，呈現黃金交叉的局面，台積電今年合併營收年增率估計來到26~27%，全球半導體產業可望走出疫情期間的陰霾。
▲▼理財憑中信。（圖／翻攝理財憑中信）

至於台灣可以擁有什麼優勢，劉佩真認為有機會也會有挑戰，以機會來看，台灣半導體族群因供應鏈分布、聚落群聚效益，晶片性價比突出，可以持續深耕相關領域。另台灣在AI、車用半導體市扮演全球重要角色，台積電全球設廠可以與歐、日大廠強強連結；台灣政府中長期還是會祭出扶植政策，未來在人才上也會助攻。

但所面臨挑戰上，劉佩真認為，台灣居全球半導體供應鏈第2，除需慎防他國覬覦外，台灣半導體海外設廠成本高，廠商設備投入較薄弱；人才也短缺，國外業者來台投資也會有人才排擠效果；另外綠電供應上，2050年淨零碳排為廠商帶來壓力。

劉佩真也對台灣半導體業提出三大建言， 她說，從競爭力策略考量，強化發展先進製程，現有成熟製程提升，向上發展；其二是半導體戰略規劃：透過國家高度布建，如何推動產官學合作尤為重要；最後是半導體營運環境強化：政府輔佐業者在ESG、淨零排放要達標。

而台灣業者積極到海外設廠可能遇到挑戰，劉佩真說，目前IDM（整合元件製造）大廠或是陸企在東南亞布局積極度高，台灣業者除日月光投控選擇在馬來西亞外，多數業者對於到東南亞布局稍微觀望，主要是對東南亞地區在人才、設備、水電供應穩定度、部分國家官僚等有所遲疑。

AI帶來全球經濟前景帶來希望，也替今年上半年股市帶來榮景；廖欣岳表示，
上半年投資市場主要是靠AI題材帶動，股債雙漲，如果從結構性來看，上半年國家成熟市場表現優於新興市場；類股題材上，「黃仁勳旋風」AI帶動股市；匯市上，上半年美元「一個人的武林」最為強勢。

▲▼理財憑中信。（圖／翻攝理財憑中信）

從時間軸來看，廖欣岳認為，投資人可以看到第2季初的時候股市因連續上漲2季，有微幅修正，而在5月份又再次發動創高，回頭來看，季初良性修正不是壞事

整體來看下半年，廖欣岳指出，在美歐央行接力降息下，製造業、股務業都相對變好，下半年展望是樂觀的，但美國大選是最大變數。

▲▼【理財憑中信】下半年投資展望。（圖：Bloomberg，中國信託商業銀行整理）

▲下半年投資最大變數是美國選舉。（圖：Bloomberg，中國信託商業銀行整理）

下半年投資策略上，廖欣岳以「 一個變數、兩個趨勢、兩個機會」做總歸納，他認為變數是就美國大選不確，美國大選傾向牽動政策預期，殖利率變化牽連金融市場，所以可以增持短天期債券預留活水。

兩個趨勢指的是降息方針明確鎖利以及AI投資蔚為主流，廖欣岳說全球央行降息牛步，投資追求品質優先，以長天期投資級債券優先；另AI發展擴增應用需求，電力需求推升基礎建設，推動智慧電網建置，增進基礎建設，都是可以注意題材。

▲▼【理財憑中信】下半年投資展望。（圖：中國信託商業銀行整理）

▲下半年投資策略，留意「 一個變數、兩個趨勢、兩個機會」。（圖：中國信託商業銀行整理）

最後兩個機會是指經濟回溫有利歐洲、另類資產增強投組韌性，廖欣岳強調，全球製造業重回成長，非美價值面觸底反彈，歐洲股市價值可期；另為降低整體投組波動風險，強化投組任韌性，增持與金融市場低度相關，以另類資產強化投組韌性。

廖欣岳總結指出，下半年市場相對比較好，投資策略首重均衡 ，所謂均衡是指市場好但仍有變數或者是在降息趨勢下，股債均衡，大家可以做留意；債券市場中，長短天期都不錯，長短天期可以留意，選股邏輯上，在AI產業持續成長以及其他企業獲利有增長情況下，成長跟價值股均衡配置，整體來說，下半年投資要做好均衡配置。

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◼︎本文提及之經濟走勢預測不必然代表本投資業務之績效。
◼︎ 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

關鍵字： 理財憑中信

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