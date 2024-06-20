台船「船佳堡」員工福利住宅　每坪逾5萬元的裝潢與家電免費送

▲「船佳堡」房型介紹暨抽籤說明會座無虛席。（圖／台船防蝕提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)旗下100%子公司台船防蝕科技公司推出眾所矚目的「船佳堡」合建分售專案，該案本月17日舉辦的房型介紹暨抽籤說明會，座無虛席，7月6日將舉行抽籤，2房2衛至4房2衛，總價588萬起(每坪27.07萬元起)，還送裝潢家電(一坪5萬元起)，156戶有超過2000人報名抽籤，抽中機率僅7.8%。

台船高階指出，隔鄰實價登錄的房屋每坪賣27.9萬元，不附裝潢與家電，「船佳堡」負責裝潢的設計師是曾獲德國設計大賞，不論是價格、房型配置、生活機能、交通便利及僅距離台船公司約十分鐘車程，皆是台船人的最佳選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在萬物齊漲通膨使房價日益高漲之際，讓員工感受到台船公司照顧員工之用心，減輕員工居住壓力是當務之急，想要留才的行動不言而喻。本案只要是台船集團相關事業員工皆有認購資格，交屋還送入厝家店禮跟有得獎的輕裝潢，承辦單位表示還未開放繳費登記，已有眾多心急員工拿著現金到台蝕辦公室繳費，深怕錯失這次的好康。

「船佳堡」員工福利住宅抽籤作業訂於113年7月6日假台船禮堂以電腦作業隨機抽取方式進行戶型抽籤，並邀請律師到場見證。

此外，已有相關政府機關及地主主動接洽，希望與台蝕公司共同合作推出更多優質建案，建造安心居住的好宅，滿足民眾對居住需求，這也是對台蝕公司最大之肯定，也是拓展營建業務範疇聯合取得大型興建工程的利基。