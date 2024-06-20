輝達再漲逾3%！AI威力續旺　投信：全球半導體未來10年再翻10倍

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股周三休市，台灣時間20日晚上9點半開盤後重量級個股漲跌互見，輝達（NVIDIA）開盤最高漲逾3%至140.76美元，市值來到3.45兆美元；蘋果則跌近1%拉回。投信業者認為，在人工智慧（AI）浪潮下，全球半導體行情仍然看好，未來10年仍有機會再翻10倍以上，市場仍有期待空間。

根據麥肯錫報告，繼續維持2030年全球半導體市場的銷售額達到1兆美元規模的預估，以年複合成長來看，每年平均以6~8%的速度成長，在此假設下，僅僅是半導體的單位平均銷售價格(ASP)就會以每年2% 的速度漲價，其中48家重點半導體公司的平均營業利益率將持穩於25~30%。到2030年時運算及數據儲存仍將會是半導體最大的市場。

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日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，根據研究機構預估，全球AI市值從目前近10兆美元，預計2030年將再翻十倍以上、擴張至逾115兆美元，全球半導體廠直接受惠AI潮流而產能大開、目前平均稼動率高達約75%，市場樂觀預期2024年第三季至第四季產能全開、平均稼動率將再攀升至逾80%的高峰。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，反觀過往五年全球股市受惠AI科技利多爆發而大漲74%、表現優異，當中半導體相關指數由｢全球半導體指數｣大漲329%領頭，整體表現更勝AI人工智能及科技指數，反映出這波｢AI全新工業革命｣真正獲得實質營收獲利者正是｢全球半導體｣企業個股。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，由於AI需要大量使用演算法分析數據來學習執行，這些都需要使用AI晶片及高效能運算(HPC)晶片，因此具實質營收獲利基本面的半導體/晶片相關硬體等中美主要大廠，將會是AI商機最先發酵的領域。

以目前評價面分析，2000年網路泡沫時代的科技指標股(Cisco)本益比即達到100倍，而本波AI指標股在獲利基本面爆發成長下目前本益比僅32倍，仍低於去年AI大潮發酵以來平均本益比34倍更顯估值魅力。