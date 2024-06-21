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台積電叩關千金股　外媒喊2兩大理由

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒金融時報報導，隨著NVIDIA股價創下新高，這家公司是亞洲人工智慧產業上漲的主要推動力之一，台積電的股價也毫不落後，去年上漲了 60%。但過去一年其股價漲幅仍落後於地區同業，因此外媒也盤點台積電兩大利多。

其一，過去少數頂級客戶對台積電的業務產生了不成比例的影響，在開發AI的全球競賽之前，來自蘋果等客戶的業務利潤豐厚，但這也意味著台積電營收受蘋果需求週期影響巨大，但這種情況正在改變，隨著企業升級資料中心並更新晶片以運行AI功能，需要穩定晶片供應的現金充裕客戶數量正在迅速增長。

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無論這些晶片是用於銷售還是內部使用，這都意味著台積電將獲得更多訂單。這些都是高利潤產品，採用7奈米及以下技術的先進晶片佔台積電總營收的三分之二，特別是其高效能運算業務，其中包括AI應用晶片，佔其總業務的近一半。

當然，風險也是存在的，儘管在海外建造了更多工廠，台積電80-90%的產能仍集中在台灣。中國一直在台灣周圍增加威脅和軍事演習，這可以部分解釋台積電的交易價格低於全球同行的原因。

但就目前而言，中國面臨的風險也同樣巨大。入侵台灣將嚴重擾亂全球晶片供應，也會對中國產生影響，因為中國與世界其他地區一樣嚴重依賴台積電提供先進晶片。依地區劃分，中國是台積電第三大的收入來源地，佔台積電銷售額的近十分之一。

外國投資者焦慮的一個很好的衡量標準就是台積電ADR的交易價格與台灣相比的溢價，這表明投資者對地緣政治風險變得越來越樂觀。台積電ADR近日溢價超過20%，這是十多年來最大的差距。

其二，現金充裕的客戶不斷增長的需求意味著它可以提高晶片價格，這將提高本已很高的毛利率。現在台積電毛利率早已超過50%，去年自由現金流成長了四倍多，達到 79 億美元，這意味著有充足的現金用於投資建設下一代 2nm 晶片產能，這將進一步擴大與競爭對手的差距。

同時，第一季全球智慧型手機銷量出現成長，顯示出該產業多年低迷局面出現逆轉的跡象。就在五年前，行動晶片佔台積電營收的一半以上。再加上人工智慧的新需求，可能會在未來幾季帶來巨大的成長。

關鍵字： 台積電

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