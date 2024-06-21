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遠傳股東會1小時火速結束配息3.25元　徐旭東「不計大小只做最好」

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信（4904）於 21日舉辦股東會，同時也是遠亞（遠傳、亞太）合併後首次股東會，格外受到矚目，會議由董事長徐旭東與總經理井琪帶領團隊出席。根據會上資料顯示，2023年合併總營收、合併EBITDA等都創下7年新高，發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達105%。此外，市值更於今年首度站上3000億大關，徐旭東再次強調，「不計大小、只做最好」。此外，遠傳股東會僅花1小時結束，現場股東並未提出任何臨時動議。

▼遠傳電信股東會 21日展開，由董事長徐旭東、總經理井琪帶領團隊出席報告。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 徐旭東,井琪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遠傳2023年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣936.90億元、320.82億元與111.86億元，年成長率分別為5.1%、4.2%及16.4%；2023年全年度每股盈餘(EPS)依加權平均流通在外股數3,274.7佰萬股計算，每股盈餘為新台幣3.42元。

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對此，遠傳2023年初至今股價漲幅33%、市值攀升42%。今年維持穩健優渥的股利發放率，發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達105%，連續13年股利配發率超過100%。遠傳董事長徐旭東表示，「遠傳本來就是一間一直合併的公司，架構組織在合併下來越來越完整，去年更拚出道瓊永續指數(DJSI)全球電信業第一，讓永續成為台灣的新價值。2023年遠傳的電信本業、新經濟兩大成長引擎持續加速，再加上合併亞太電信綜效、對淨零轉型的投入，深獲各界肯定，讓遠傳股價增幅領先業界，今年市值更首度突破3,000億！面對未來電信市場持續競爭，遠傳將以AI全方位助攻，『不計大小，只做最好』，讓消費者成為最大贏家！」

遠傳總經理井琪也補充，「在輝達來台後刮一起股AI風潮，但對遠傳來說，AI不是未來式，而是進行式，早在五年前遠傳就開始「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，此外，去年底合併亞太電信，在既有優勢下，將最大化頻譜資源、節能永續、規模經濟等三大綜效，預期未來3年將再創高峰。」

▼井琪向股東報告現況及未來展望。

▲▼ 徐旭東,井琪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遠傳行動通訊業務持續創造佳績，月租型用戶數不僅連續6年正成長，在用戶穩定升級5G下，5G月租型用戶滲透率已重返合併亞太電信前突破40%的水準，持續穩居業界之冠，朝向年底超越45%目標邁進。帶動行動服務營收、客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)不僅連續3年正成長、雙雙創下近5年新高，2024年第一季更繳出行動服務營收年成長18.3%的佳績。

遠傳成功開創第二成長曲線，新經濟營收、獲利連7年擴大成長，穩占總營收約兩成，藉由持續優化資通訊專案組合、個人數位服務，提升獲利力道，2023年新經濟獲利金額年成長8.7%，2024年第一季年成長更擴大至21%。新經濟營收中企業客戶、個人用戶占比分別為54%、46%。企業客戶端中，智慧資通訊自主解決方案營收年成長率高達75%；子公司博弘雲端(6997)深耕雲端整合應用與技術服務，於今年1月份成功登錄興櫃，躋身遠傳小金雞。在個人用戶方面，遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、手機保險與帳單代收等數位服務營收表現亮眼，挹注新經濟穩定成長。

遠傳與亞太電信於去年12月15日正式合併，遠傳提前一年超前部署整併規劃，迅速於今年1月完成第一階段基站整併，逐步提升用戶網路體驗，進度大幅超前同業。合併後持續最大化頻譜、節能減排、規模經濟等三大綜效；包含發揮「頻譜三冠王」(總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大)優勢、提高網路投資效益；整併後汰舊5000座基地台，再搭AI節電、能源管理系統，年省8600萬度電，約4.3萬噸碳排，等同110座大安森林公園年吸碳量。新遠傳用戶規模擴大，推升多項業務增長；原亞太用戶持續升級新遠傳服務，資費與滿意度雙雙提升，更成為電信業務和新經濟成長的新動能。

展望未來，遠傳在擁有「最安全、最環保和優質的行動網路」的絕佳優勢下，將爭取更多用戶支持，透過生成式AI賦能資通訊業務與加值服務，帶動新經濟再成長，目標「一年拓基、二年有成、三年起飛」，最大化合併綜效，引領新遠傳脫胎換骨，邁向全新里程碑，再創電信新猷。對於新電信時代產業的良性競爭，遠傳極具信心，將「專注做到最好」，提供深具價值的服務，與環境、社會、股東邁向共好。

關鍵字： 遠傳電信台灣大哥大徐旭東井琪

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