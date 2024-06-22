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台電19年沒發股利　發言人：先處理公司虧損有盈餘再發

▲▼台電股東會。（圖／公司提供）

文／中央社

台電今天舉行股東常會，台電表示，若立法院如期通過撥補新台幣1000億元，今年有望達成損益兩平；對於買回民股一事，台電董事長曾文生強調，將責成相關單位持續研議此事，並就不同價格進行估算，提供經濟部參考。

台電今天舉行2024年度股東常會，由於台電長年給予農漁業、離島、學校、社福團體等優待電價，加上電價未調足等政策性負擔，去年受政策影響金額高達2356億，有小股東高舉「搶救台電，曾文生下台」布條，怒批台電董事長曾文生「只遵循政策，不為公司死活」。

曾文生表示，過去一段時間包含住宅、小店家電價未調整部分，皆屬於台電政策負擔，政院已編列千億預算補貼，盼立院盡快通過補助案，如此將有助台電財務改善。他強調，對於公司虧損「no excuse」（沒有藉口），但也盼將政策負擔等外部因素說明清楚。

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對於取消各類優待電價，台電補充，業務單位已發文給教育部等單位，應在114年回歸各部會編列預算，而不再由台電繼續挹注。

台電發言人蔡志孟接受媒體訪問表示，若今年都沒調漲電價，台電原預計虧損2124億元，後來電價調整收入約600億元，加上預期政院可如期撥補1000億元，虧損可降至500億元，又逢近期燃料降價，將再節省成本約500億元，今年力拚達成損益兩平。

經濟部長郭智輝日前提出不支持由公務預算補貼看法，蔡志孟緩頰表示，台電電價沒有十足反映成本，合計一年補助民生、弱勢族群、產業電價約1000多億，因此，「政府給予台電預算撥補，不是在補台電，而是補給全民」。

會中有不少股東關切台電買回民股一事，曾文生表示，將責成相關單位研議此事，包含就不同價格進行估算，提供給經濟部參考。此外，台電已19年未能發放股利，對此，蔡志孟坦言，需先處理公司虧損，有盈餘再發放股利。

關鍵字： 台電股東常會股利

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