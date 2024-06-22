80萬股民衝00919下周除息　4檔熱門ETF填息逾4成

▲台股本周周線收紅，市場矚目下周00919除息表現。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股昨（21）日拉回整理大跌152點作收，惟周線上漲748點或3.3%，連三紅，為今年第二強單周漲幅，而本周除息4檔熱門ETF填息幅度一度衝高4~6成不等，市場更關注採季配息群益台灣精選高息（00919）下周一（24日）除息表現，除息前受益人數衝高至80萬人，創下新高。

本周4檔熱門ETF除息包括19日的凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）與20日除息的復華台灣科技優息（00929），若以除息後2~3天盤中最高價換算填息幅度均有超過4成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00915在昨（21）日以27.63元作收，股價在19日除息當天最高來到28.04元，換算填息幅度高達66%；00713昨以58.45元作收，股價在昨日最高來到58.55元，換算填息幅度達43%；00918昨日以25.69元作收，除息隔日盤中股價最高來到25.82元，換算填息幅度達62%。

至於00929昨日以21.23元作收，除息當日股價最高一度來到21.42元，換算填息幅度達50%。

00919預計在下周一除息，每單位配發金額為0.7元，創新高外，昨（21）日以單日成交22萬8436張成為第一大熱門交易台股ETF。

根據集保中心統計，截至6月21日止，00919股民人數更一口氣衝破80萬人來到80萬3649人，人數居台股ETF第四大。