台股慘崩439點免驚？華爾街大佬看多美股：2030年普500上看8000點

▲華爾街大多頭Ed Yardeni預測，美股牛市將持續到2030年。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台股今（24）日在權值股熄火下開低走低，終場大跌439.69點，指數終場來到22813.70點，為今年第3大跌點，讓許多投資人「心慌慌」，擔心台股會出現大幅回測，尤其美股受到輝達（Nvidia）下跌拖累，上週五主要指數跌多漲少。不過，華爾街長期多頭、投資諮詢公司亞德尼（Yardeni Research）總裁Ed Yardeni日前表示，美國股市的牛市肯定會持續到2030年。他預測到2025年底，標普500指數將達到6000點，而2030年底可能會回升至8000點，這意味著該基準指數還將上漲46%。

根據Yardeni的說法，一系列利好因素將助其實現這一目標。他指出，在他看來，「咆哮的20年代」又回來了。他在談到自己的價格目標時表示，「我認為這是一個牛市。這些都是我的基本預測，至少有60%的可能性」。

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鑑於美國經濟的強勁勢頭，Yardeni認為股市看起來正處於良好的軌道上。亞特蘭大聯邦儲備銀行的經濟學家表示，儘管人們擔心美國經濟會陷入衰退，但美國經濟仍在持續擴張，預計本季GDP將再成長3%。

強勁的經濟背景也提振了人們對企業獲利的信心。華爾街對未來12個月的獲利預期目前處於歷史高點，反映出預測者的樂觀情緒。此外，投資人對人工智慧的潛力越來越興奮，在過去18個月裡，人工智慧推動大型科技股穩步走高。

Yardeni指出，人們對人工智慧非常興奮，現實情況是，科技公司公佈了一些相當驚人的業績報告。他指的是暉達和甲骨文等公司的巨額利潤。他還補充說，關於科技革命的消息仍然非常令人興奮，他認為，這將推動股市的蓬勃發展。

不過，未來一年，股市仍面臨一些風險。Yardeni警告稱，如果股市持續地上漲，市場有20%的機會出現融漲（melt-up）行情和隨後的崩盤，這與其他預測者的觀點一致，他們警告說，在長期的出色表現之後，非理性的榮景正持續推升估值，恐將重現90年代後期股市的投機泡沫。

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