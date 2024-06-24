類國營待2年「被女友放生」　28歲男曝待遇：以為讓人羨慕

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名28歲男網友在類國營事業任職兩年，目前月薪3萬3，每年會穩定調薪100-300元，不過工作壓力小且無須加班，他原以為自己的工作令人稱羨，直到最近被女友嫌棄放生，才猛然驚覺自己太過安逸，於是上網求問「同為八年級生，大家對這份工作的看法？」

男網友今在Dcard提到，在類國營事業待了兩年，這份工作穩定、壓力小、正常上下班、見紅休，而且才離家15分鐘，聽起來是令人羨慕的工作，「但因為不太需要技術性，加上環境比較封閉，感覺越來越與社會脫節，也有些許的枯燥乏味。」

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他透露，目前薪水是3萬3000元，雖然每年穩定調薪，但只有加100-300元，得靠年資慢慢累積，「最近剛跟女友分手，其中原因之一也是被覺得太安逸、沒上進心，這才猛然驚覺難道這份工作並沒有這麼好？」

原PO坦言，當初努力擠進來就是圖穩定，想著要離開這個舒適圈，就有點捨不得，但也考慮到未來成家的話，不論買房還是養小孩，這份薪水都會很吃力。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「真得有點少，我也在財團法人，碩畢單位也超涼，但月薪60K」、「我覺得你可以先想想，脫離舒適圈後，能找到什麼樣的工作？一定賺的比現在多？會比現在好嗎？」「三萬三真的太少了」、「人生那麼痛苦，舒適一下會怎樣」、「幹嘛離職，再找兼職就好」、「沒有專業在業界也是三萬，不滿足現狀可以考慮往上考，思考一下需不需要買房，未來若有育兒經濟可不可行，另外自己的退休金也要存，如果這些沒問題你就繼續待著」。

還有人中肯表示，「看一些投資書籍，然後做一個副業。以最小成本拿到薪水，在此之上你可以有時間發展其他東西，既然有這麼好的東西你為何要放棄？而離開舒適圈的最大風險就在於，以前人脈的沉沒成本+重新開拓新環境的成本+得心應手後耗費掉的時間。」