傳台積電2倍薪搶人！高雄螺絲大廠「拚蓋員工宅」　15年後霸氣送

▲台積電進駐高雄，開雙倍薪搶人。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

台積電即將進駐高雄，傳開出「雙倍薪」搶人，一家位在岡山的螺絲螺帽大廠，為了留住人才放大絕，計畫與高雄都發局合作，在捷運紅線岡山農工站對面土地蓋「員工住宅」，平時僅支付水電費，15年後再免費送給員工。

由於高科技廠薪水比較高，傳統產業要跟高科技廠競爭留住人才不容易，一家高雄螺絲螺帽大廠就反應，台積電開出月薪14萬「雙倍薪水」，將多位具有技術專才的模具師，挖角到台積電美國廠，導致傳產技術人才流失。

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為了留住人才，業者與高雄市都發局尋求合作，規劃將捷運紅線岡山農工對面的1500坪乙工用地，變更為住宅區，其中一部分捐贈作為社會住宅，一部分作為員工住宅，平時僅需自付水電等費用，15年後再免費送給員工。

▲高雄市都發局長吳文彥。（圖／記者賴文萱翻攝）

都發局長吳文彥對此證實，這是業界所提出的反映，經過都市計畫法高雄市施行細則24條之6，只要興建勞宅，同時提供600平方公尺以上的社會住宅，都發局就會給予1：1的容積獎勵。

吳文彥進一步指出，業界投資勞工住宅，同時也幫忙蓋社宅，因此給予容積率獎勵，這是希望產業能夠投資高雄，用勞工住宅留住人才。

至於後續具體規劃，他表示，施行細則法規修好之後，業者可以個案提出申請，經過審查給予容積率獎勵，但15年後是否贈予員工，目前僅是業界的構想，都發局還沒有具體受理的案子。