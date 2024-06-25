攜手向前行共創複委託在地保管新紀元　集保結算所與凱基證券簽約

▲集保結算所林丙輝董事長（左）與凱基證券許道義董事長（右）共同完成複委託簽約儀式。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

有鑑於近年海外投資風氣日益興盛，國人複委託交易金額及開戶數快速成長，金融監督管理委員會於今（113）年5月8日公告修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第23條，明定複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券，凱基證券率先響應政策拔得頭籌，成為首家與集保結算所簽約之複委託證券商，並於6月24日舉行簽約儀式，金管會證期局黃厚銘副局長蒞臨指導，見證複委託邁入在地化保管新紀元。

為服務廣大外國有價證券投資人，集保結算所已完成複委託系統之建置，並具備三大特色：首先，投資人透過複委託買入之外國有價證券將可由集保結算所進行在地保管，讓國人投資海外資產更有保障，並規劃進一步提供投資人外國證券查詢服務。其二，為節省業者之人力成本及增進作業效率，現已完成相關系統開發，建置標準化及自動化作業流程，為市場打造更安全快速之作業環境。其三，為鼓勵複委託證券商踴躍參與，集保結算所除了提供市場最優費率外，並加碼推出「早鳥優惠」方案，鼓勵複委託證券商能在今年底前完成簽約。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，在全球化投資浪潮及業者的努力下，近10年複委託交易量大幅成長，在複委託業務蓬勃發展的同時，更要注重投資人資產安全保障。過去集保結算所在國內證券市場提供結算、交割、集中保管及帳簿劃撥等各項服務，成績有口皆碑，深受國人信任，另提供跨境保管業務亦有多年經驗。相信集保結算所在既有專業保管經驗的基礎下，未來能提供投資人資產安全更有保障之保管服務。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所自104年起提供外國有價證券之跨境保管服務，目前保管外國有價證券已近新臺幣5兆元，今年更將力推複委託在地保管服務，希望透過與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，達成保護國內投資人資產安全與建立市場標準化自動化作業環境之目標。感謝凱基證券率先與集保結算所完成簽約，成為集保公司第一家複委託保管服務的合作夥伴，同時也展現凱基證券對於保護投資人資產安全的重視，相信後續會有更多複委託證券商加入，共同保障投資人的權益。

凱基證券表示，透過委由集保結算所保管外國有價證券，證券商除了可降低保管成本及保管風險外，推動標準化、自動化作業亦是業者一直以來努力之目標，相信未來由集保結算所擔任證券商與外國保管機構之中間橋樑，除可達成標準化、自動化之目標外，並可透過集保結算所與外國保管機構的密切合作，達到市場跨機構作業整合之綜效。

集保結算所為我國金融市場唯一後台，保管國人投資資產經驗豐富，並深獲市場信賴，透過與國內複委託市占率第一的花旗銀行密切合作，亦可望為國內證券商複委託保管業務提供無縫接軌的服務。相信未來在集保結算所、外國保管機構及複委託證券商共同攜手合作下，結合集保結算所在地化之優勢、保管銀行之國際經驗及複委託證券商對投資人權益之保護，共創複委託資產在地保管之新紀元。