日圓貶向170！華爾街唱衰官員喊話效力　「短線看得到破底」

▲日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓貶，當地財經官員四處喊話阻貶，不過國際資金皆未將「24小時皆可進場」的發言放在心上，《彭博社》報導，華爾街重量級投資人對日圓匯價看空，已由先前日本政府設下的「160門檻」向下探至170。

從事日圓交易25年的ATFX Global Markets分析師Nick Twidale直言，日本政府短線干預「根本不起作用」匯價可以看到1美元兌換170的水準。

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日本三井住友DS資產管理公司的首席投資組合經理Shinji Kunibe認為，如果官員出手，日圓有可能升破150，但「長期來看，日元將繼續貶向170。」

瑞穗銀行駐新加坡的經濟和戰略主管Vishnu Varathan說，「（日圓匯價）170是一個很冒險的目標，但不幸的是，這種可能性並沒有被排除在外。」

加拿大皇家銀行駐新加坡亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，鑒於日本政府4月底採取行動以來，日圓持續走貶，現在市場似乎也「不那麼害怕」日央出手干預。

日圓是全球第3大交易貨幣，但是美國聯準會（Fed）降息前基準利率上限為5.5%，而日本央行的基準利率僅略高於零，在美日兩國之間利率持續擴大下，市場持續看貶日圓，並進一步拋售。

據《彭博社》報價，台北時間25日下午1點50分，日圓匯價在159.39左右表現，小升0.14%。