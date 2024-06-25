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世界海洋日萬海與國家公園署植樹　為高雄都會公園添綠意

▲萬海航運董事長(前排中穿深藍色上衣)、國家公園署署長、國家自然公園管理處處長、與萬海航運貴賓一起於高雄都會公園進行植樹活動合照。（圖／萬海提供）

▲萬海航運董事長(前排中穿深藍色上衣)、國家公園署署長、國家自然公園管理處處長、與萬海航運貴賓一起於高雄都會公園進行植樹活動合照。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運與國家公園署於高雄都會公園舉辦植樹活動，邀請萬海高雄當地的客戶、供應商與社福團體參與，及還有萬海的海勤同仁夥伴共同為港都注入綠色生命力，6月25日也是世界海員日，藉此機會展現對海員的關懷與感謝。

環境保護是萬海的核心經營理念之一。除了在航運業務中致力於環保與效能提升，萬海還關注全球暖化和台灣的生態保育。自2022年啟動「萬海造樹海」植樹造林養護計畫以來，萬海已與國家公園署所屬的八個國家公園、林業署和台大實驗林合作植樹造林。

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目前，計畫已認植養護超過60萬棵樹，其中約23萬棵已完成，每年固碳量達2,760噸，為地球的永續發展盡一份心力，希望通過每次的植樹活動擴大「萬海造樹海」計畫的影響力。

本次萬海特別邀請了高雄當地的客戶、供應商以及社福團體參與。活動由萬海董事長陳柏廷、國家公園署署長陳茂春及國家自然公園管理處處長張登文共同領導，參與者種下了200棵相思樹、光蠟樹、鐵刀木、楓香及鐵色等樹苗，旨在建立新的生態系統，傳遞善的力量，並讓參與者學習到樹木對人類的重要性，進一步思考我們與大自然的共生關係，激勵更多人投入永續行動。

高雄都會公園位於西青埔垃圾掩埋場的二期園區，經過多年的整治、復育與養護，已經成為一片綠意盎然、適合踏青休憩的樂園。萬海與國家公園署合作，計畫於2024年至2028年間在高雄都會公園栽植5000棵原生喬木及灌木，通過固碳增加碳匯及增加城市綠地來減緩熱島效應，對高雄的都市環境產生積極影響。

6月25日是世界海員日，萬海在2023年推動了「船員減碳生活運動」，透過這項運動鼓勵船員落實海上執勤與海上生活環保的習慣，善盡共同保護地球環境之責任。本次萬海的船員也一起參與了植樹活動，以實際行動種下減碳的樹苗，也在大自然中獲得心靈的清新。萬海致力於確保船員在海上的身心健康與安全，提供娛樂設備、心理諮商、疲勞檢測、遠距醫療等多項服務。

2024年4月起，萬海與台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心攜手合作，進一步提升海上醫療諮詢的品質和效率，船員可以在海上網速穩定快速的情況下，透過視訊看診，與醫師進行即時交流，獲得專業的醫療建議和指導。

正如萬海的信念：「We carry, We care」，萬海致力於實踐ESG永續經營，落實聯合國生物多樣性公約及各項永續發展目標。未來，萬海將持續推動節能減碳，擴大對環境保護的影響力，並不斷加強對員工和海員的關懷與照顧。萬海的願景是與社會和自然共榮共好，保護當代與未來世代的環境，實現真正的永續發展。

關鍵字： 世界海洋日萬海與國家公園署植樹　為高雄都會公園添綠意

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