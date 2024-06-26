夏季熱門旅遊近海邊！萬事達卡：亞太區「峇里島冠軍、台北第7名」

▲萬事達卡經濟研究所表示，在亞太區中，台北為目的地的機票預訂量成長幅度排名第7名。（圖／記者彭懷玉攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球旅遊產業在過去一整年持續成長，旅客消費支出依然強勁，航班載客量持續增長。萬事達卡經濟研究所表示，根據未來3個月機票預訂量顯示，鄰近海洋的旅遊目的地，將於夏季成為下一波的旅遊熱點，在亞太區中，印尼峇里島機票預訂量成長幅度最大，台北則排名第7名。

萬事達卡經濟研究所發布年度報告《2024旅遊趨勢報告：突破界限》，內容包括亞太地區13個市場在內的全球74個市場旅遊產業變化洞察。

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報告顯示，在2023年4月至2024年3月之間，亞太區已成為全球旅客最熱門旅遊地點，不僅旅遊人次成長快速，全球前十大旅遊成長的目的地有一半皆位於亞太區，其中，台灣人最愛前往的日本更位居榜首。

不過，那是過去一年的情況，今年熱門旅遊地已看出有些變化。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，前往亞太區旅遊仍是全球旅客趨勢，萬事達卡經濟研究所依據未來3個月機票預訂量的預測，台北將會是今年暑期亞太區旅客計畫前往的旅遊目的地中，機票預訂量成長幅度的第7名。

▲萬事達卡經濟研究所釋出「亞太區旅客計畫到訪熱門目的地前十名」。（圖／萬事達卡提供）

萬事達卡經濟研究所根據今年6月到8月的機票預訂量進行預測，旅客於暑假檔期特別青睞海邊城市，其中，德國慕尼黑受惠於6月舉辦的2024年歐洲國家盃（UEFA Euro），預計將吸引大批歐洲旅客，反超日本成為未來3個月全球成長最快的旅遊目的地；亞太區旅客在暑假計畫前往的旅遊目的地中，印尼峇里島的機票預訂量成長幅度最大，台北則排名第7。

萬事達卡指出，外匯匯率和當地消費水準正是現今旅客在規劃旅行時的重要考量，在日圓匯率貶值的推動下，日本在旅遊旺季高峰期開始前就創下旅客量歷史新高，數據顯示，2024年3月創下單月吸引300萬旅客的紀錄。

此外，在低物價水準、溫暖氣候和有利匯率的推動下，相較疫情前，全球旅客在過去一年平均停留時間延長1天，而赴亞太的平均停留時間則延長1.3天，其中停留天數成長最多的亞太區旅遊目的地，包括印度增加2天、越南增加2天、印尼增加1.9天和日本增加1.4天，主要是旅遊目的地的住宿費用成長較其他亞太市場低。