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台積電傳屏東蓋廠　CoWoS先進封裝產能供不應求

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台積電（2330）CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，傳出有意在屏東再蓋廠，現在已經開始找地。

根據《經濟日報》報導，台積電日前因南科嘉義園區一廠工程疑似挖到遺址暫停施工，現又傳出台積電有意前往屏東蓋先進封裝廠，而且已經開始找地。對此台積電目前沒有回應，國科會則表示沒聽說。

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屏東縣長週春米則表示，縣府已經整理相關潛力地點「屏東準備好了，我和縣府團隊會爭取台積電到屏東。」

 

關鍵字： 台積電

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