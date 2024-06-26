台積電傳屏東蓋廠　CoWoS先進封裝產能供不應求

NVIDIA正確發音曝光！來自拉丁文 要讓同業「嫉妒」不已

NVIDIA上週奪下全球最有價值公司，自AI熱潮興起開始，越來越多人關注這間原本只有電腦玩家關注的公司，最近，到底NVIDIA應該怎麼發音，也成為許多人好奇的議題，根據NVIDIA官方資料，其發音為「en-VID-eeyah」，而不是許多人所說的NUH-vid-eeyah。

遊戲股新兵到！樂意七月下旬轉上櫃 連三年EPS破5元

樂意傳播（7584）將於26日舉辦上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌上櫃。樂意主要營運來自經典IP遊戲代理，擁有高度忠實消費族群，並與遊戲開發廠商維持長期合作關係，近三年每股稅後純益（EPS）穩定保持在5元以上，2024年第一季合併營收為新台幣1.51億元，稅後淨利2,029萬元，EPS為1.40元。

AI綠電需求夯！雲豹能源6日大漲31％ 並列18檔注意股

證交所今（25）日公布18檔注意股，其中雲豹能源（6869）近6個營業日累積收盤價漲幅達31.52％，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達53元，因此被列為注意股。

金管會認了！檢查局爆內鬼洩密 偷報台中銀王貴鋒背信案

金管會檢查局今（25）日證實，台中銀前董事長王貴鋒涉犯背向等罪遭移送檢調前，金管會檢查局有一名李姓員工向王洩密通報，導致5月13日被檢調搜索，金管會檢查局副局長賴欣國直言，對該同仁有洩密一事，「深表遺憾和震撼」，並將會深切檢討。

熙特爾攜手中央大學 升級智慧微電網控制應用

熙特爾新能源今日宣布以「能源聚合商系統整合技術」為發展願景，結合中央大學「微電網智慧AI整合技術」的學術能量，以安全與永續為目標共同升級電網調控性能及相關策略。

00929僅花342天衝2000億 經理人曝2件事比「10元發行」更重要

高股息ETF近5年規模及檔數急遽增加，堪稱現今台股市場最熱話題，月配息機制產品問世，更成為台股ETF整體規模續締新猷的主要推手，其中，創業界之先的復華台灣科技優息(00929)上市不到一年，就創下規模最快突破2000億元的紀錄，不過經理人對於「10元」發行價看法持保留態度，建議投資人應注意掛牌上市後追蹤指數成分股的基本面及股價表現。

竹科晶元光電失火 公司：辦公區域非廠區

新竹科學園科、力行路晶元光電公司地下室今日傳出汽車火警，新竹市消防局下午1時43分接獲報案，並迅速趕抵現場，但火勢已自行撲滅，無人員受傷受困，晶元光電也表示，此廠區非生產區，僅為辦公區域，對本公司財務及業務無重大影響。

台積電庫藏股已砸22億！執行率逾7成 均價降至936.09元

台積電今日公告，買回自家股票295張，總金額2.76億元，平均買回價格936.09元。

證交所三大策略！厚植臺灣資本市場競爭力 強化上市公司全球布局

臺股在市場上持續穩步提升，今年以來臺股加權股價指數更是成長近3成，超過了2萬3千點，日均值突破4千億元，臺灣資本市場及產業的好表現，更讓臺灣站上了國際舞台。

全台熱到爆 勞動部：雇主違反「熱危害預防」最高罰15萬元

全台各地天氣持續炎熱，「燒番薯」情況越來越明顯，勞動部職安署提醒，雇主應依法落實熱危害預防及管理措施，若是違反規定者未改善，可處最高15萬元罰鍰；若雇主未積極防護熱危害，導致勞工發生職災，必嚴予查辦重罰。