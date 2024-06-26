台積電獲10外資喊目標價破千　最高喊至1370元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）先進製程領先全球，加上9月漲價效應獲重量級投資人肯定，10家外資陸續出具「目標價破千元」報告，其中以滙豐（HSBC）拋出1370元最高。

綜合《彭博社》、《Invest.com》等多家外媒資訊，包括高盛、花旗環球、摩根大通、摩根士丹利、美銀、滙豐、伯恩斯坦、瑞銀、麥格理，海通國際證券等10家外資出具的報告，都認為台積電目標價應有千元以上水準，滙豐本來就預期台積電目標價將會破千至1025元，這次最新報告大幅調高台積電今年業績預期，目標價因此拉升至1370元。

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HSBC報告指出，AI和高效能運算（HPC）需求旺，台積電2025財年營收將年增25%，高於市場預期的21%。在更高的利用率和定價策略下，該行預計台積電2025財年的毛利率將從2024財年的53%改善至55.4%，高於市場預期的54.4%。每股盈餘預計年增33%，而2024財年將成長18%。

分析師認為，台積電2025、2026財年每股獲利預測分別上調5.6%、13.1%至新台幣50.77元、62.25元，較市場預期高出1.8%、2.7%，主要是反映了先進節點的潛在價格上漲。

台積電前波飆漲至984元天價後回檔，今（26）日早盤持續反彈，開盤40分鐘最高漲15元至960元，成交量1.28萬張。