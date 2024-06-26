大成擴大海內外佈局　擬併購美國食品廠、嘉義廠已開始獲利

▲圖左三為大成總經理韓芳豪、左四為董事長韓家宇。（圖／大成提供）



記者廖婕妤／台北報導

台北國際食品展盛大開展，大成（1210）董事長韓家宇今（26）日透露，今年海外布局將在美國擴大投資，中國表現也還算不錯；此外，國內嘉義馬稠後食品加工廠也已開始獲利，寵物食品廠則預計Q4開始動工，都可望提升營收及獲利。

韓家宇表示，大成持續推動國際化，今年將在美國擴大投資食品工廠，預計將推出春捲、冷凍食品等產品，近年來不少台灣餐飲業者都到美國布局，顯見美國人對於亞洲食物相當感興趣，因此非常看好當地市場潛力。

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韓家宇指出，中國市場經濟復甦緩慢，肉品部分相對辛苦，但是營運表現都還算不錯，只有加工調理食品供不應求。

國內部分，韓家宇表示，大成斥資逾25億元的嘉義馬稠後食品加工廠目前已開始獲利，力拚1年銷量達50億元；另還要擴大投資嘉義，興建2萬坪來做蛋加工；斥資約4億元的寵物食品廠則預計今年Q4開始動工；至於投資11億元的台南生技廠未來將發展為全能食品廠，隨著全能營養生技預計在今年底擴建完成新廠，透過全新現代化研究設備，進行研發與品檢，提升產品品質。

另談到近期國內蛋價狂跌，總經理韓芳豪指出，過去2年台灣受到疫情影響造成雞蛋大缺，不少餐飲業者調整菜單上蛋的料理，造成市場需求減少，目前台灣對雞蛋的使用量排名全球第三，反映出台灣對於蛋的需求還是高，因此需要一些時間，讓市場供需恢復平衡。