台積電今買295張庫藏股　累積執行率破8成

快訊／00940開獎！首配0.05元 年化配息率6%

股民96萬、擁有「巨嬰」稱號的元大台灣價值高息ETF（00940）今（26）日首度公告配息，每股配0.05元，以今日收盤價10.2元估算，年化配息率約達6%。

50歲貨車司機得來速買威力彩 獨中今年5.34億元最大奬

今（2024）年2月26日開獎的威力彩頭獎5.34億元獎落高雄市三民區的大豪發彩券行，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名50多歲男性的貨車司機，開獎當天騎摩托車找朋友，路上等紅燈時，順手花了300元跟路旁彩券行用電腦選號買了三注威力彩，就幸運中了頭獎，中獎人扣完稅後實領4.26億元，並把尾數2600多萬元全捐了。

新青安炒房？ 財長：78%貸款金額不到1500萬

行政院即將在明（27）日院會檢討新版青年安心成家方案，財長莊翠雲今（26）赴立院財委會備詢，朝野立委質詢焦點仍在新青安議題，立委賴士葆、郭國文皆提詢質詢，財政部長莊翠雲則表示，經統計青安房貸所購房子總價多在1500萬以下，占78%，並非炒高價房，且自住可能性居多。

鴻海目標價喊出300元 土洋法人齊按讚

鴻海（2317）股價衝破200元之後引發「該買還是該賣」的討論，不過外資及本土法人持續聚焦看好後市表現，紛紛調高目標價，兩美系外資在新出爐的報告中同步調高鴻海目標價，其中一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由210元調高至255元；另一家美系外資重申「買進」評等，目標價由200元調高至260元；本土法人富邦投顧將目標價由210元一口氣調高至300元，重申「買進」評等。

最低工資將討論！ 人力銀行：今年平均月薪4.7萬「創10年新高」

勞動部將在今（26）日下午展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，針對當前景氣和經濟數據討論薪資水平是否有調漲空間。對此，104人力銀行提供相關薪資數據，今年不分產業職務、不分工作年資的平均月薪為4.7萬，年增5.4％，創10年新高；其中最高薪與最低薪產業薪資差距可達57％。

今年最年輕幸運兒！ 台中3寶爸「省珍奶錢」中大樂透1.1億

台彩總經理謝志宏今（26）日分享「今年最年輕億元大獎」幸運故事，一位住在台中市神崗區、年紀不到30歲的年輕男子於今年1月15日獨得大樂透1.16億元，中獎人「很有理財觀念」從18歲開始省下買珍奶、零食的錢，固定每周花250元投注，10多年下來幸運發大財，不過考慮到要養3個小孩和置產，中獎扣稅後捐款200萬做公益。

日媒曝「台積電熊本二廠開始整地工程」 2027年投產

台積電（2330）位於日本九州熊本縣菊陽町的工廠已於今（2024）年2月舉行開幕典禮、預計年底開始量產，且計畫興建的第二座工廠也是落腳菊陽町，根據日媒《共同社》報導，已開始進行整地工程，將照原先計劃在下半年興建，2027年投產。

勞動部：印度移工來台「以製造業為主」 初期不超過1000人

立法院社福及衛環委員會今（26）日通過台灣印度移工MOU初審，勞動部長何佩珊表示，引進初期將採小規模試辦，且人數不超過1000人，並優先以製造業為主，採取直聘及仲介雙軌並行，不過目前還沒有確切時程，若後續送院會討論順利，也要約1年後才會讓印度移工來台。

學校、醫院電價補貼傳將取消 台電：優惠沒改變

台電連年虧損，今年要拚損益兩平，因此傳出可能取消弱勢團體、社福機構、學校、醫院等電價優惠補助，引起朝野立委討論。對此，台電今（26）強調，優惠補助沒有改變，只是補貼的價差將由各目的事業主管機關編列預算。

台積電獲10外資喊目標價破千 最高喊至1370元

台積電（2330）先進製程領先全球，加上9月漲價效應獲重量級投資人肯定，10家外資陸續出具「目標價破千元」報告，其中以滙豐（HSBC）拋出1370元最高。