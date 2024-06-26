股后大立光6營業日漲105元被盯上　並列26檔注意股

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

大立光（3008）近期股價走揚，才剛重登股后寶座，今（26）日就因為連續6個交易日起迄2個營業日收盤價差105元，且今日收最高2740元，遭到證交所公告並列26檔注意股。

證交所指出，大立光今日上漲20元或0.73％，以每股2740元作收，本益比達17.54元。

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蘋果新機即將於下半年問市，掀起市場對於換機潮有高度期待，美系外資近期上調大立光目標價，由前次評估的3060元一舉拉升至3560元，並建議「買進」，吸引投資人搶進，但也讓證交所出面示警。

除了大立光以外，其餘25檔注意股還包括：東華（1418）、亞力（1514）、吉茂（1587）、川湖（2059）、昆盈（2365）、翔耀（2438）、盟立（2464）、一詮（2486）、蔚華科（3055）、日電貿（3090）、精聯（3652）、東台（4526）、時碩工業（4566）、光麗-KY（6431）、芯鼎（6695）、雲豹能源（6869）、昇陽半導體（8208）、羅昇（8374）、高力（8996）、美德醫療-DR（9103）、越南控-DR（9110）、明輝-DR（911608）、泰聚亨-DR（911622）、同方友友-DR（911868）、巨騰-DR（9136）。