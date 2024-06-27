不找正職！網讚打工「時間彈性、錢不少」　他卻點出隱憂

▲是否有人出社會以來，都是選擇打工？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會後，會直接找正職工作？還是先打工呢？近日有網友發文透露，她因為遇到很多奇葩的事情，所以換過很多工作，有沒有人是一直做短期或是檔期的打工？不但不用看老闆臉色，時間也比較自由。貼文曝光後，引發討論。

近日有網友在Dcard上，以「有人一直打工不找正職的嗎」為標題發文，提到她出社會後，因為遇到很多奇葩的事，所以已經換過好幾份工作。她透露自己物欲不高，且沒有結婚生子的打算，所以想知道是否有人一直都是做短期、檔期打工？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，短期打工可以不用一直看老闆臉色，檔期結束就分開，而且薪水也不錯，時間還比正職自由，工作內容更能找自己有興趣的。她也提到，要找正職工作真的很累，畢竟自己的工作經驗不太有說服力，要一直面試，實在有點浪費時間。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在當人類就是最困難的職業，在這世界以快樂為優先吧」、「有遇過蠻多人覺得正職賺不了錢，一直做PT的，說真的領的錢也不算少，對他來說時間也很彈性，你覺得舒服自在開心最重要」、「現在越來越多人這樣了，完全沒問題」、「沒差吧，其實正職要做的跟PT差不多，只是差在福利而已」、「挺好的，可以抽空學習一些技能類似美甲，整理收納，之後朝接case方向走」。

不過，也有網友則提醒，「現階段確實沒差，打工甚至還比正職薪水還高，但等你年紀大了，你的青春都在打工，沒有幫你累積到年資，也沒有讓你有一技之長，中年失業基本上沒救」、「別忘了體力考量，還有人多少都會生病的，更不用說一堆40歲就不錄取的」。