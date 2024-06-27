ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

《路透社》披露鴻海（2317）印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 政府因此下令徹查，對此鴻海今（27）日在重訊以5大聲明嚴正否認，並表示目前廠區中女性員工中約25%為已婚，且也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

鴻海5大聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、維護全球各地員工的福祉，是鴻海公司在永續營運過程中，最優先的考量。我們雇用各種背景、性別、種族和婚姻狀況的求職者，並且在招募過程中，絕對不會容忍任何形式的歧視。當公司發現問題時會採取行動，提出改正措施，包括解除第三方人力招聘公司的合作關係。

二、鴻海嚴正否認，基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。

三、鴻海是一個提供平等求職機會的企業。我們為合格的求職者提供平等待遇，廣泛的工作職位和成就個人成長的機會，以及具有吸引力的薪酬等。鴻海與廠區所在地的主管機關合作，以確保所有招聘過程能符合當地標準，達到合法合規。

四、我們在2022年時啟動印度當地第三方人力公司的盤查，發現有四家代理發布的徵才廣告不符合我們的標準。當時立刻對外包人力公司採取糾正措施，並且撤下了超過20張不符合標準的招募廣告。

五、在過去這段時間，鴻海在印度招聘的女性員工中，大約25%為已婚女性。我們也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。
 

關鍵字： 鴻海印度廠

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

勞保年金為了對抗通膨，設有隨著物價調整機制，勞保局今年調升8個年度請領勞保年金給付，最高調幅達7.59％，預計將有約85萬名勞工受惠，今（27）日就入帳。

2024-06-27 08:44
外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

《路透社》披露鴻海（2317）印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 政府因此下令徹查，對此鴻海今（27）日在重訊以5大聲明嚴正否認，並表示，目前廠區中女性員工中約25%為已婚，且也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

2024-06-27 10:40
00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

元大台灣價值高息（00940）公告首次月配息將發0.05元，換算1張配50元，年化配息率約6%，不過投資人看法兩極，今（27）日早盤引發大批賣單壓境，開盤31分鐘飆逾10萬張大量，不過最低仍有10.06元，市場觀察今日是否能堅守10元發行價。

2024-06-27 09:37
日圓貶破160刷38年新低　Fed鷹派發言蓋過日本政府信心喊話

日圓貶破160刷38年新低　Fed鷹派發言蓋過日本政府信心喊話

受到美國聯準會（Fed）成員鷹派發言影響，市場對美國憂心降息無望，美元指數走強至106.06，亞幣全倒，美國時間26日紐約盤中日圓匯價應聲走貶，觸及160.86，為1986年12月以來、38年新低，亞洲盤台北時間今（27）日早上9點持續在160.6～160.7之間游走，再次印證日本官員口水喊話無效。

2024-06-27 09:17
00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

擁有96萬股民、今年4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）首度宣布配息0.05元，每張配50元。由於發行公司元大投信指出，本次配息以「股利所得為主」，《ETtoday新聞雲》分析，持有400張以上的投資人利息入帳將超過2萬元，需要加收二代健保補充保費，再對照集保統計，約有1732人在加收費用的範圍。

2024-06-27 06:00
統一股東會通過配息3元　中國市場採2原則維持營運

統一股東會通過配息3元　中國市場採2原則維持營運

統一企業（1216）今（27）日召開股東會，會中通過每股配發現金股利3元，董事長羅智先表示，統一今年會秉持務實勤奮、聚焦經營的方針、不浮躁的態度，致力完成2024年度銷售目標；中國市場則採取穩健、健康2大原則維持營運。

2024-06-27 10:54
統一Dream Plaza明年開幕　博客來首家實體店將進駐

統一Dream Plaza明年開幕　博客來首家實體店將進駐

統一企業（1216）今（27）日舉行股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲也現身股東會場，面對媒體提問信義區Dream Plaza的最新進度，她表示博客來首間實體書店已經定案、星巴克也緊密開會討論，不過因為安全問題，工程時間比預期多了3個月，但2025年一定會如期開幕。

2024-06-27 10:22
揪全家買00940「自己先下車」　他見配息1張50元糗了：怎麼辦

揪全家買00940「自己先下車」　他見配息1張50元糗了：怎麼辦

元大台灣價值高息（00940）公告首次月配息將發0.05元，換算1張配50元，年化配息率約6%。就有網友表示，幾個月前狂揪家人買00940，結果現在配息一張50元，覺得太少，「怎麼辦，我感覺我要被罵死了？」加上前陣子看跌得不對勁，他早已脫手，「剩我家人都還在車上」，引發話題。

2024-06-27 10:06
台股重挫逾220點！回測22700　台積電跌9元至951

台股重挫逾220點！回測22700　台積電跌9元至951

美股26日（周三）漲多跌少，惟台股今（27日）以下跌126.76點、22859.93點開出，跌勢擴大，指數重挫逾220點，回測22700關卡，台積電（2330）下跌9元至951元。

2024-06-27 09:02
「鶴立積群」　黑馬00905今年默默漲近4成

「鶴立積群」　黑馬00905今年默默漲近4成

AI當道，得AI得財庫，隨著護國神山台積電（2330）飆984元天價，15檔「含積」的ETF也跟著齊漲，其中，股價最親民的FT臺灣Smart（00905）不僅默默突破14元大關，今年來最大漲幅更逼近4成，口袋淺的小資族，不妨透過定期定額，讓這匹剛起跑的黑馬，快速幫你累積第1桶金。

2024-06-27 09:00

讀者迴響

熱門新聞

省下珍奶錢！台中男「定期定額」買彩券中頭獎

00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

震撼海運界　中遠海運為搶造海岬型船20年來首次向日本詢價

放棄竹科年薪300萬　工程師4原因「赴日賺200萬」

長抱台積電40張　億元達人還靠2大祕密武器

竹科購屋族外溢到竹南　在地房仲指路：2區最熱門

50歲貨車司機得來速買威力彩　獨中今年最大奬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366