外媒爆印度廠歧視已婚女性　鴻海5大聲明嚴正否認

▲鴻海外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

《路透社》披露鴻海（2317）印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 政府因此下令徹查，對此鴻海今（27）日在重訊以5大聲明嚴正否認，並表示目前廠區中女性員工中約25%為已婚，且也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

鴻海5大聲明如下：

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一、維護全球各地員工的福祉，是鴻海公司在永續營運過程中，最優先的考量。我們雇用各種背景、性別、種族和婚姻狀況的求職者，並且在招募過程中，絕對不會容忍任何形式的歧視。當公司發現問題時會採取行動，提出改正措施，包括解除第三方人力招聘公司的合作關係。

二、鴻海嚴正否認，基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。

三、鴻海是一個提供平等求職機會的企業。我們為合格的求職者提供平等待遇，廣泛的工作職位和成就個人成長的機會，以及具有吸引力的薪酬等。鴻海與廠區所在地的主管機關合作，以確保所有招聘過程能符合當地標準，達到合法合規。

四、我們在2022年時啟動印度當地第三方人力公司的盤查，發現有四家代理發布的徵才廣告不符合我們的標準。當時立刻對外包人力公司採取糾正措施，並且撤下了超過20張不符合標準的招募廣告。

五、在過去這段時間，鴻海在印度招聘的女性員工中，大約25%為已婚女性。我們也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

