00940未入榜！5大爆紅ETF　00936、00733奪冠亞軍

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

Yahoo奇摩股市App今（27日）公布2024年第二季「五大爆紅ETF榜」，雖大熱ETF元大台灣價值高息（00940）不出意料在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4/1才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。

站上本季第三的元大台灣50反1（00632R）則凸顯在股市行情一片看好聲中，仍有投資人留意台股反轉的可能性；而與之相對的是排行第四的富邦台50（006208），隨著台積電股價逼近千元、台股人氣爆棚，規模也水漲船高，深受長期投資者喜愛。國泰費城半導體（00830）則囊括NVIDIA、台積電等半導體產業核心供應鏈，在AI潮流中也順勢脫穎而出，排行第五。

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Yahoo奇摩股市App指出，此排行榜為根據Yahoo奇摩股市App 2024年Q2與Q1 ETF瀏覽量相比的季成長幅度排行榜，由於00940於4月1日掛牌，缺乏第1季比較值，故未能入榜。

【2024年第二季五大爆紅ETF榜】

1. 台新永續高息中小（00936）

2. 富邦臺灣中小（00733）

3. 元大台灣50反1（00632R）

4. 富邦台50（006208）

5. 國泰費城半導體（00830）